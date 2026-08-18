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賴總統推明年普發現金一萬元 何欣純：若當選台中一定加碼

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
賴清德總統宣布明年將普發現金1萬元，民進黨台中市長參選人何欣純（前排中）表示，若她當選一定加碼，明年會馬上盤點財政，議會第一會期就提追加預算案，有多少發多少。記者陳敬丰／攝影
賴清德總統宣布明年將普發現金1萬元，民進黨台中市長參選人何欣純（前排中）表示，若她當選一定加碼，明年會馬上盤點財政，議會第一會期就提追加預算案，有多少發多少。記者陳敬丰／攝影

賴清德總統昨天宣布，今年經濟成長率可望創39年新高，AI紅利全民共享，明年將增列2357億元，普發現金每人1萬元。民進黨立委、台中市長參選人何欣純今天表示，若她年底當選，一定加碼，會馬上盤點財政，在明年議會第一會期就提出追加預算。

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何欣純今天上午拜會民進黨台中市議會黨團，表示賴總統昨天已經宣布明年要普發1萬元，她今天特地拜會黨團，是因為若當選市長要推動普發現金，需要議會的支持。何強調，自己一貫主張就是經濟紅利全民共享，台中市政府如果是間公司，市民就是股東，公司賺錢，股東應該分紅。

何欣純說，感謝中央明年要普發現金，她若當選，台中市一定加碼，如果財政許可且得到議會支持，明年一定普發現金；明年度台中市政府的總預算是由現任市長盧秀燕的市府編列，目前沒有編列任何普發現金預算，因此假若自己年底順利當選，會馬上盤點財政，最快速度提出追加預算案。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻表示，市長換欣，普發現金，黨團過去就提過普發現金，但盧秀燕不願意，期待未來何欣純上任後追加預算；何對議會程序相當熟稔，今天拜會黨團既是基於尊重，也為了確認兩件事，第一是台中明年預算到底有沒有編普發現金，第二是未來追加預算程序上是否來得及。

媒體詢問，台北市長蔣萬安喊話中央加碼到2萬元，何欣純怎麼看？明年台中又會加碼多少？何回答，若當選一定會立刻盤點財政，能夠發多少就發多少，議會第一會期就會提追加預算案；至於蔣萬安喊話，她要反問蔣，如果支持普發現金，中央發了，地方發不發？

民進黨議員鄭功進也在議會質詢問及普發現金一事，台中市副市長黃國榮答詢表示，政府應該量入為出，任何市長參選人要提出社福或普發現金的政策，應該慎重，這幾年台中市政府幾乎都要舉債，有很多大型建設如捷運藍線都需要錢，和中央的財政狀況並不一樣。

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