林國漳廣播受訪自曝民調「都是贏的」連軍公教宜蘭市選區也領先

宜蘭縣長選舉國民黨吳宗憲對上民進黨林國漳，林國漳今天上午接受廣播節目專訪時自曝，「所有民調都是贏的」趨勢未變，就連軍公教藍營票倉的宜蘭市，他也領先，選情「審慎樂觀」；但他也強調，民調只是參考，不能掉以輕心。

各媒體對宜蘭縣長選舉民調公布不多，《POP撞新聞》黃暐瀚今天邀請林國漳上廣播節目，開頭直問選情，林國漳首度公開民調說，其實從開始參選以來，所有外部或內部的民調「都是贏的，從來沒輸過」；之前可能在藍白還有出現一對一，藍白合以後的各式民調也都是贏的，目前趨勢一樣。

針對宜蘭市、羅東鎮及冬山鄉幾個選民數多的選區，林國漳說，他也都是領先，尤其軍公教人口數多的宜蘭市，過去民進黨只在陳定南連任及林聰賢連任時贏過兩次，這次他在宜蘭市是贏的，因為地緣關係，他是宜蘭市人，同學、朋友在宜蘭市最多。

如何解讀民調現象？林國漳說，宜蘭縣民希望可以改變，而且我是在地的宜蘭人，一定是比其他不是在地的候選人更了解宜蘭，他出去跑行程，很多人會說支持在地宜蘭製造的人。

林國漳雖未說明民調領先數字，但他強調，對於選情看法「審慎樂觀」，目前民調都是領先趨勢做為參考，仍不能掉以輕心，還是要一步一腳印繼續在走，11月28日那一天才是真正民意的展現。