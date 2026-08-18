鬼月不怕鬼 蔡易餘帶民雄鄉長參選人闖鬼屋行銷大士爺祭

農曆7月鬼門開，水邊、凶宅等傳統禁忌場所，許多人避之唯恐不及，但民進黨嘉縣長提名人、立委蔡易餘與民雄鄉長參選人陳琮貽卻反其道而行，日前大白天走進全台知名「民雄鬼屋」劉家古厝拍攝短影音，行銷鬼屋咖啡、介紹民雄大士爺祭，藉鬼月話題為民雄觀光「招魂」。蔡易餘臉書發布影片表示，農曆7月民俗月到來，特別走訪傳說中的「民雄鬼屋」劉家古厝，實際感受流傳多年的神祕氣氛，至於到底有沒有遇到什麼，則故意賣關子，要網友自行看影片揭曉。

2人除介紹民雄鬼屋，也把位於附近的鬼屋咖啡納入拍攝內容，邀請民眾走完鬼屋後喝杯咖啡「壓壓驚」，並進一步介紹農曆7月民雄最重要的民俗盛事「大士爺祭」，把原本帶有禁忌色彩的鬼屋，轉化成民俗與觀光話題。不過，蔡易餘特別在影片註明「本影片拍攝日期為農曆7月前，請大家不用擔心」，顯然也知道鬼月期間闖鬼屋容易引發話題，先替網友打了一劑預防針。

2位政治人物大白天走進鬼屋拍片，也成為地方選舉另類宣傳。尤其民雄鄉長選舉藍綠對決態勢已逐漸明朗，現任國民黨籍鄉長林于玲獲提名爭取連任，民進黨由鄉民代表陳琮貽出馬挑戰。蔡易餘與陳琮貽此次聯手闖鬼屋，也被視為以短影音拉近與年輕族群距離的選舉操作。

民雄鬼屋即劉家古厝，建於1929年，是一棟3層樓巴洛克式風格建築，紅磚砌牆，外觀仍可看出昔日建築的華麗風格。古厝位於民雄鄉義檢山墳場附近，日治時期曾遭美軍掃射，二戰後一度供軍方人員居住，後因缺水缺電而逐漸荒廢。隨著古厝人去樓空，加上地方流傳的靈異傳說，讓「民雄鬼屋」之名逐漸遠播，甚至被列為全台知名四大鬼屋之一。近年鬼屋也成為電影、電視及網路節目的取景地，雖然外界對各種靈異傳聞眾說紛紜，卻也意外讓這座荒廢古厝成為民雄最具話題性的另類觀光景點。

民雄鬼屋的靈異傳說版本眾多，包括古厝曾傳出槍聲、有人尋短，以及女主人逼迫婢女投井等故事，隨著時間流傳，逐漸增添神祕色彩。不過從歷史建築角度來看，劉家古厝本身的建築特色與歷史背景，同樣具有文化價值。相較於鬼屋的神祕傳說，農曆7月民雄其實還有另一項更重要的文化招牌，就是一年一度的大士爺祭。

民雄大士爺祭是嘉義地方極具代表性的傳統宗教活動，每年農曆7月舉行，吸引大量信眾及遊客前往。今年大士爺祭農曆7月21至23日舉行，國曆9月2日至4日，一連3天的祭典包括誦經、普渡、踩街及最後的大士爺火化升天儀式， 8月30日踩街遊行。大士爺祭最特殊之處，是大士爺並非全年供奉的固定神像，而是在祭典前製作紙糊神像，祭典結束後再火化升天。民間信仰認為，大士爺在農曆七月期間鎮守地方、管理好兄弟，最後隨著火化升天，象徵帶走孤魂、消災解厄。

民俗專家、嘉義市城隍廟前董事長葉源助認為，傳統習俗重視的是敬意與心念，只要心地純正、行事善良、抱持虔誠態度，並不需要過度恐慌。他認為2名參選人選在白天進入鬼屋拍攝，只要心態純正，並沒有什麼特別禁忌。