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別怪蔣萬安！雪隧塞車遲到引爆選戰攻防 張景森拋雪隧預約優先制解方

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安上周六到宜蘭輔選，因「沒想到周六早上這麼塞」遲到40分鐘，引爆選戰攻防。圖／民眾提供
北市長蔣萬安上周六到宜蘭輔選，因「沒想到周六早上這麼塞」遲到40分鐘，引爆選戰攻防。圖／民眾提供

北市長蔣萬安上周六到宜蘭輔選，因「沒想到周六早上這麼塞」遲到40分鐘，引爆選戰攻防。行政院前政委張景森在臉書說，「別怪蔣萬安！」他也拋出解決雪隧塞車痛苦的「預約優先制度」，並提出此解方真正值得研究、試辦的理由。

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張景森在臉書說，蔣萬安周六到宜蘭輔選，因為國五塞車遲到40分鐘。他到了現場道歉說：「沒想到今天周六早上這麼塞。」這句話馬上被綠營拿來嘲笑「星期六去宜蘭會塞車，不是大家都知道嗎？」但他反而要說「別怪蔣萬安！」

張說，因為他周日去宜蘭，早上七點出發，也認為會塞車，結果一路通暢。下午認為會塞車，提前兩點就回程，結果在路上塞到晚上六點才回台北！他和蔣萬安的遭遇，剛好暴露出雪隧塞車真正沒有解決的一個問題：大家都知道某些時段「可能會塞」，但是沒有人知道真的會不會塞，到底會塞多久。

「一般人現在使用雪隧，就是靠經驗用猜的。」張提到，一般人都覺得周六早上可能塞，所以早一點走；周日下午大家說最塞，所以就提前兩點就走，或者乾脆吃完飯九點再走。Google顯示現在正在塞車，就再拖延一下，再看看車流狀況。「問題是大家都會猜錯。」即便蔣萬安有那麼多有經驗的幕僚都猜錯了；他算是半個交通專家，半個宜蘭通，但是也猜錯了！

張景森提到，所以這個方法還有一個根本問題：「如果每個人都猜對了，結果就會每個人都猜錯了！」每一個人單獨都很理性，都在「避開塞車」；但是幾萬個人同時做相同的理性選擇，最後反而共同製造新的塞車。這才是雪隧目前真正的問題：「有限的道路容量，正在被大家沒有協調地搶著使用，所以只提供即時的交通資訊，靠猜測解決不了問題。」

「既然雪隧一個小時只能消化一定數量的汽車，為什麼不能事先把一部分容量公布出來，讓大家預約？」張景森說，現在大家靠猜，但預約制度讓大家彼此協調。而且他主張的並不是「沒有預約不能上路」。

可以先拿雪隧尖峰容量的20%或30%試辦：有預約到時段的人，在預約時段內，走優先上路的通道；沒有預約的人，仍然按照現在的方法去排隊。

張說，所以蔣萬安這次遲到，沒有必要笑他。恰恰相反，蔣替所有雪隧用路人親自示範了一次：現在的雪隧交通管理制度連「什麼時候可以到」都無法提供合理的確定性。把道路上的排隊搬到手機裡，把沒有秩序的搶路，變成有秩序的時間分配。這才是雪隧預約優先制度真正值得研究、試辦的理由

蔣萬安 雪隧 塞車 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉

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