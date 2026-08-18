翁章梁卸任首度鬆口不排除選立委 對嘉義縣市合併他建議中央此案

嘉義縣長翁章梁2屆任期年底屆滿，卸任後下一步備受政壇關注。翁章梁昨天上網路政論節目「寶島聯播網」，接受主持人周玉蔻專訪，首度鬆口不排除選立委；不過他強調，目前並沒有決定，也不會在縣長選舉未落幕前談政治安排。至於12月25日卸任後要做什麼，他笑說，先享受「失業人生」。

翁章梁表示，自己過去從未擔任過立委，確實曾有人找他談過參選立委，也有人認為，如果民進黨縣長提名人蔡易餘順利當選，未來他可能接棒投入立委選舉。對於是否真會參選，翁章梁沒有把話說死，僅以「不排除」回應，但隨即強調，「不排除不代表一定會選」。他認為，目前最重要的政治任務仍是年底嘉義縣長選舉，現在就談自己的下一步並不適當，一切應等選舉結果出爐後再思考。

這番表態也被視為翁章梁卸任後政治動向首度留下明確空間。過去外界對他的未來布局有不少揣測，如今本人親口說出「不排除」，等於沒有關閉重返選舉戰場的大門。至於卸任後是否可能成為「地下縣長」，翁章梁笑著否認。他表示，卸任後沒有資格、也沒有權力干涉接任縣長，相信接棒者會做得比自己更好，「我擔心什麼？」

回顧2屆任期，翁章梁認為，自己最重要的工作就是把嘉義經營好，讓嘉義逐漸找回自信與光榮感。從過去外界對嘉義「只有阿里山」的印象，到如今科技、產業、觀光與農業並進，他認為這是8年地方最大的轉變。對於即將交棒，他坦言並不戀棧，反而希望趕快有人接手。「一個人如果把一個地方做得很好，要叫他離開，多少會擔心接班人會不會好好做。」但他強調，自己對接任者有信心，不會成為新縣長背後的影子。

談到12月25日卸任後的生活，翁章梁答案十分輕鬆。他笑說，當天上午完成交接後，自己就正式「失業」，下午便回家打包行李，先好好休息、享受人生。

他透露，擔任縣長8年確實已經很累，妻子也曾對他說：「可以休息了。」不過，翁章梁政治生涯是否就此告一段落，面對是否參選立委、是否進中央擔任閣員等可能性，他以「都有可能，也都有可能不可能」回應。至於立委與部長二選一，他則笑說，「當部長太累了。」相較之下，立委相對沒有那麼辛苦，但仍要等縣長選舉結束再說。

翁章梁也在專訪談到來爭論不休的嘉縣市合併問題。他認為，嘉縣、市本來就是高度重疊的共同生活圈，與其單純討論「嘉義縣、市要不要合併」，不如把問題拉高到全台行政區域重新規畫。翁章梁指出，嘉縣民長期往返嘉市工作、消費及就學，甚至在市區購屋；另方面，隨著高鐵特區及產業發展，嘉義縣也正在形成新的城市核心。未來嘉市可能更凸顯老城的歷史文化特色，高鐵特區則發展成新的產業與生活核心，兩地車程僅約15分鐘，應該是互補而非競爭。

因此，他認為如果要討論行政區整併，就不應只處理嘉義縣、市，而應從國土規劃高度重新思考台灣行政區域，「我認為台灣整個縣市應該做另外一次的大整併。」翁章梁也點出六都與非六都長期存在制度差異，包括財政資源、人事編制以及公務體系升遷管道。相較六都有較多副首長、主任秘書及管理職缺，非六都局處首長做到一定層級後，升遷空間相對有限，這也是行政區域制度值得重新檢視的問題。

從野百合學運世代走入政治，歷經選舉挫敗後回到嘉義深耕，再兩度當選縣長，翁章梁即將在年底交出8年治理成績單。如今面對人生下一站，他第一次沒有把「立委」這條路完全關上， 只是，對翁章梁而言，現在還不是宣布答案的時候。年底選戰落幕後，才會揭曉。