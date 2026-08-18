蔣萬安不幫白個別小雞站台...李明賢曝「這選區」藍白恐搶最後一席

距年底選戰倒數，國民黨北市黨部與各選區提名人開會，初步共識，市長蔣萬安這次不會幫民眾黨「個人」參選人站台。國民黨議員李明賢坦言，藍白在各選區難免會有競爭，並指藍白最後有可能在松信選區「會卡最後一席」。

另外，傳出國民黨北市黨部拍板，除過往議員分責任里，今年各議員選區首度採用配票方式；主持人高嘉瑜詢問李明賢「你選舉以來是第一次（配票）嗎？」李明賢證實，「對，沒遇過。」

李明賢接受民進黨前立委高嘉瑜網路節目專訪提到，黨內先前有協調好用責任里，例如59個里，平均1人就約12至13個里。李明賢也說明，過去在各選區是因地制宜，有些是用配票、有些是用責任里，例如港湖選區都是習慣用責任里，但如果這次有共識、內部都同意，就是用配票方式。

高嘉瑜認為，責任里好像也沒什麼用，因為各參選人還是會跑地方，不可能因為有分責任里，就不准其他同黨參選人來跑？李明賢說「都嘗試看看」，並認為國民黨北市黨部主委、議長戴錫欽是要把藍白的席次最大化。

高嘉瑜追問，國民黨議會黨團有要求蔣萬安不能幫民眾黨個別候選人站台？李明賢說「這都在討論過程中。」高提到，國民黨在台北最危險的選區，據說是中正萬華與松山信義？

李明賢坦言「難免會有競爭。」李明賢舉例，在港湖選區中，若民進黨的4席市議員參選人，及台灣基進市議員參選人吳欣岱都選上，藍白就會掉席次，因此藍白之間有競爭，加上綠營也會有卡位的問題；至於松山信義的選情，「真的藍白最後有可能會卡最後一席」。