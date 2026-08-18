觀察站／國民黨想拚逆轉勝 不能只等待阿美

藍綠行動中常會明天都移師彰化，凸顯彰化縣長一役在年底選戰重要性。綠營全力搶攻彰化縣，藍營深陷內部整合危機，彰化縣長王惠美明天是否出席國民黨中常會？成為藍營整合的觀察指標。不過，藍營初選、提名過程爭議不斷，現在「全黨等一人」，只靠王惠美站台就想延續執政？恐怕還得加把勁。

彰化縣是六都以外人口最多縣市，向來是「得彰化者得天下」，王惠美兩屆縣長得票從五成三成長到五成六，但下屆縣長選情卻不容樂觀，若藍營二○二六丟了彰化，中台灣板塊少了一塊，將衝擊二○二八選情。

鄭麗文十四日赴彰化輔選，連趕三場參選同志介紹會，王惠美一如既往缺席，反而連續兩天與賴總統、卓揆同框，引起藍營反彈。國民黨縣長參選人魏平政緩頰，王惠美以縣政優先，但也盼王能支持、擔任他的競總主委。

魏平政起步晚，加上藍營提名之亂，整體聲勢不如綠營陳素月，若黨內能順利整合，仍可與對手一拚。王惠美身為縣長，又是國民黨員，她對黨籍參選人的態度，自然左右基層信心，尤其魏平政總部預計九月六日成立，王惠美是否出任主委？仍未有明確回應，更讓支持者焦慮。

國民黨行動中常會南下彰化，可凝聚黨內士氣，王惠美出席與否，當然具有指標性意義；若王能親自到場，並與魏平政、鄭麗文同台，確實可為選情低迷的國民黨穩定軍心。

然而，國民黨今日局面，絕非王惠美一人造成。多次赴彰化輔選的鄭麗文、點名鄭負責的資深黨員卓伯源，以及彰化各派系山頭勢力等，對黨內團結難題，都難以置身事外。

鄭麗文能否以更大包容與誠意，邀請王惠美加入魏平政的競選團隊？藍營地方要角能否放下歧見？考驗彰化藍營的整合能力，已非參選人魏平政所能承擔。如果國民黨把選情寄託在「等待阿美」的戲碼，恐怕輕忽了彰化縣民的智慧。