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冷眼集／藍輸不得彰化 卻端不出整合戰略

聯合報／ 本報記者鄭媁

國民黨備戰年底九合一大選，在彰化縣長之役的整合卻面臨難關重重。作為六都以外人口最多的第一大縣，國民黨要力守現有藍天，有輸不得的壓力，更考驗黨主席鄭麗文的統御力和抗壓性。

2026九合一選舉

在彰化縣黨部主委蕭景田力薦下，黨中央徵召考紀會前主委魏平政，出戰民進黨立委陳素月，但藍營立委謝衣鳳、前副縣長柯呈枋、乃至現任縣長王惠美均有不同意見，整合作業至今懸而未決。

派系未歸位的直接後果，反映在民調數字上，魏平政的支持度遲未見起色，形成候選人已定、士氣未起的困境。

鄭麗文近期接受專訪時皆不諱言，彰化縣是艱困選區，主因是提名過程中無法順利整合出大家共同支持的人選。為了全力拉抬魏平政，鄭麗文更是連續三周親自南下助選，密集程度展現她對彰化選情的重視。

隨著選舉將近，藍綠中常會明天同步移師彰化，分別在魏平政、陳素月競選總部舉行。王惠美接連缺席自家輔選行程，反而連兩天與賴清德總統、行政院長卓榮泰同框，其動態引發揣測，更讓基層情緒瀕臨臨界點；儘管黨中央已發出邀請，王惠美是否出席中常會，動見觀瞻。

彰化的個案牽動全黨選情評估，國民黨二○二二年拿下十五席，今年的首要目標是守住既有版圖，本已不易；而新竹縣、花蓮縣同樣出現提名爭議引發的派系紛擾，若彰化失守並形成連鎖效應，執政縣市數量的萎縮將是必然結果；屆時鄭麗文所面對的，不僅是選舉成績單，更是黨內對其領導統御能力的直接檢驗。

彰化之戰已經不是單一縣市的勝負論，同時也測試著黨中央對地方派系的協調能力與黨主席的號召力，以及鄭麗文能否將個人聲量轉化為組織動能；國民黨不能承受輸的風險，卻也端不出一套整合地方的戰略，恐怕不能單憑鄭麗文「進廚房就不會怕熱」的自信，就扭轉頹勢。

2026九合一選舉 鄭麗文 彰化 王惠美 國民黨

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