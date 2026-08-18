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整合危機 卓伯源嗆鄭麗文「輸掉彰化下台」

聯合報／ 記者鄭媁林敬家／連線報導
國民黨彰化縣長選情陷整合危機，彰化縣前縣長卓伯源（右）點名，若彰化敗選，黨主席鄭麗文（左）應該勇敢負責、辭職下台。聯合報系資料照
國民黨彰化縣長選情陷整合危機，彰化縣前縣長卓伯源（右）點名，若彰化敗選，黨主席鄭麗文（左）應該勇敢負責、辭職下台。聯合報系資料照

國民黨彰化縣長選情陷整合危機，彰化縣前縣長卓伯源點名，若彰化敗選，黨主席鄭麗文應該勇敢負責、辭職下台。國民黨昨回應表示，所有關心彰化選情的黨內同志，都應該把力氣花在同一件事上，就是全力支持縣長參選人魏平政，爭取鄉親認同，獲得最後勝選。

2026九合一選舉

彰化縣民約一二○萬人，屬六都以外最大縣市，國民黨將彰化縣列為艱困選區。國民黨彰化縣長初選紛爭不斷，黨中央提名國民黨考紀會前主委魏平政後，黨籍現任縣長王惠美除私下與魏會面，迄今未公開站台；王近日與總統、卓揆同框，卻缺席黨內造勢活動，也未與黨主席鄭麗文會面。

彰化縣長選情升溫，藍、綠行動中常會明天都移師彰化舉行，分別為黨籍縣長參選人魏平政、陳素月造勢。王惠美是否會出席藍營行動中常會？她昨僅回應「謝謝關心」。

卓伯源透過影片指出，當初黨中央排除三位爭取彰化縣長提名的地方精英，徵召魏平政參選，於法、理、情皆不合；三人都有民意基礎、也有豐富政治經驗，拚提名也認真那麼久了，「十年寒窗無人問，一日錄取變別人」，三人還自我調侃是「彰化三傻」。他說，未來若不改變，將會在彰化和台灣民主政治史上寫下不堪的一頁。

卓伯源也說，黨中央若一意孤行，讓彰化敗選，基於責任政治的基礎，鄭麗文應該勇敢負責、辭職下台；如果按照現在的局勢往下走，彰化是很危險的，國民黨應該要找到一個可行、翻轉、能突破的方法，大家一起努力。

卓伯源也認為，魏平政過去因沒有民意基礎，被指定參選，受到基層的質疑，若要彌補這個質疑，讓公平得到彰顯，魏平政應該勇敢跳出來說「願意接受所有黨內同志的挑戰」；只要願意接受挑戰，這一局就成功了。

對於卓伯源的喊話，國民黨文傳會主委陳以信說，國民黨現在需要的是團結一致共同奮戰，彰化選情雖然艱困，但鄭麗文正用行動表明態度，連續親赴彰化輔選，就是希望整合地方、團結同志，爭取每一張選票。

陳以信也說，國民黨內絕不可自己人洩氣，反而變成幫對手助選；鄭麗文「進廚房就不會怕熱」，她將會帶領全黨勇敢迎戰，邁向最後勝利。

2026九合一選舉 彰化 鄭麗文 卓伯源 國民黨

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