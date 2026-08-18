初步共識 蔣萬安不幫白營個別站台

年底選戰加溫，國民黨北市黨部上周起陸續邀各選區現任議員、參選人開會，初步共識為，市長蔣萬安不會幫民眾黨個別參選人站台。蔣昨受訪表示，藍白有共同目標就是席次最大化，在這個前提下，尊重黨部安排。

「藍白是合作、不是合併；兄弟登山，也要各自努力。」民眾黨北市議員陳宥丞表示，藍白有各自基本盤與支持者，不管蔣萬安站台與否，大家都要說服支持者去投票，台灣有第三勢力存在，相信民眾黨的表現，一定能讓中間選民願意投票。

國民黨議員柳采葳說，集體站台、不幫個人站台是很好的合作模式，藍白攜手就是「有競有合」，蔣萬安幫民眾黨集體站台，一方面幫白營小雞拉抬選情，另一方面也能減少對國民黨小雞的影響。

國民黨北市黨部主委戴錫欽昨受訪證實，陸續協商五個選區，今天將協調港湖區，初步共識是蔣市長幫白營輔選採聯合造勢方式站台。戴坦言，蔣市長是否幫白營站台，藍營基層有些憂慮，黨部上周起密集邀請六個選區的議員提名人，包括現任議員及新人共同討論，試圖找出最大公約數，也兼顧合作默契。