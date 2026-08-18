福利加碼…李四川「四挺」勞工 補助再就業

新北有二一○萬勞工，居六都之冠，藍綠爭搶勞工票。國民黨市長參選人李四川昨談勞工政策，以「挺安全、挺未來、挺家庭、挺權益」四大方向，推八項具體政見，包括提高職災慰問金、擴大高溫作業防護補助、青壯勞工再就業補助、企業設置幼托容積獎勵等。

民進黨蘇巧慧之前提出「三大家庭照顧政見」，從力挺照顧者、育兒全方位、貼心顧長輩三大策略著手，加發職業照顧者津貼，獎勵友善家庭企業最高一○○萬元，鼓勵企業打造對勞工更友善勞動環境。

蘇巧慧五月底出席新北市總工會會員大會時，談及她當立委十年來，推動基本工資連十年調升等，若有機會當市長，將加大力道推行友善家庭制度、強化勞資協商機制，減輕勞工家庭的照顧負擔，當勞工最堅強後盾。

「我當過水電工，我懂勞工處境。」李四川說，他有電匠、室內配線、冷凍空調及工業配線等證照，深知勞工辛勞，過去五個月與工會座談、傾聽需求，將意見歸納成四大方向。「挺安全」方面，因公死亡慰問金從現行卅萬元提高至卅六萬元，比照北市標準，因職災造成失能或住院者，慰問金同步提高。

因應高溫作業環境，將擴大高溫作業防護設備及降溫設施補助，包括風扇衣、水冷衣、水霧系統、遮陽棚及水冷扇等。

「挺未來」部分，對卅至四十五歲曾有工作經驗、家庭照顧等因素離開職場的青壯勞工，提供每月五千元、最長三個月，最高一萬五千元再就業補助，結合職業訓練及就業媒合，協助重返職場。面對少子化、高齡化，中高齡仍有工作能力者，將推動部分工時及彈性工作模式，建立續留職場機制。「挺家庭」方面，李四川說，曾參訪一家大型紡織公司，幼兒園、托兒所設一樓，員工在樓上工作，中午能下樓探視孩子。企業若設置職場托育設施，市府將導入容積獎勵制度，提供房屋稅減免及租稅優惠，提高投入托育意願。

另將鼓勵企業提供員工育兒津貼，市府同步補助企業，最高六千元，減輕育兒負擔。大型工業區內可研議設置共同托育設施，讓園區內不同企業員工受惠。

李也表態支持新北市府提出的勞工宅政策，他呼籲中央別死守法令。蘇巧慧競辦表示，勞工宅是可以努力的方向，蘇當市長，中央、地方會一起努力，讓新北住宅政策更有支撐力。