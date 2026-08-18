選情初探／苗栗四選區 女力大爆發拚突圍

苗栗縣議員第四選區（竹南鎮、造橋鄉、後龍鎮）選情加溫，隨著時代力量葉忠倫轉戰竹南鎮長，釋出一席議員空缺，民進黨、民眾黨、時代力量都有女性新秀投入，該區連同爭取連任的現任者已有多達八名女性參選人，「女力大爆發」拚出線，成為選戰的話題「嬌點」。

第四選區議員應選九席，含二席婦女保障名額。本屆席次泛藍七席、泛綠二席，除葉忠倫轉戰鎮長外，其餘八名現任議員均尋求連任。國民黨提名李文斌、林寶珠、廖秀紅、廖英利，皆為現任者，民進黨提名現任邱毓興及新人吳亭亭，民眾黨提名蔡君婷，時代力量推葉忠倫團隊的吳翌立接棒。

地緣布局方面，後龍鎮有議長李文斌、林寶珠及鄭秋風等老將，均握有穩定基本盤，其中林寶珠更將挑戰十一連霸，造橋鄉則由廖秀紅繼續力守一席。

真正關鍵仍在竹南鎮。竹南人口逾九萬，幾乎是後龍、造橋人口總和的兩倍，竹南科學園區帶動外來人口及年輕家庭增加，加上選民自主意識強，科技、青年與中間選票將成為決勝關鍵。邱毓興擁有現任及民進黨組織優勢；張佳玲、廖英利、陳碧華也分別獲得地方系統支持，基本盤穩固。

吳亭亭過去擔任廣播主持人，本屆無黨籍參選與落選頭僅差約兩百票，在竹南更拿下逾三千票，具青年及婦女票基礎。此次披綠營戰袍，雖可能與邱毓興分食票源，但有機會替民進黨搶下第二席。

蔡君婷則以清新、高學歷形象切入，獲創黨主席柯文哲支持，積極經營竹南科學園區及年輕家庭族群，爭取中間選民，戰力持續提升。吳翌立則是造橋媳婦，曾參與環保議題並累積基層服務經驗，主攻婦幼、教育及照顧議題，由於葉忠倫改以無黨籍參選竹南鎮長，是否造成票源變化仍待觀察。

地方評估，該區安全門檻至少約四千五百票，新加入戰局的蔡君婷、吳翌立，及獲民進黨提名的吳亭亭，誰能突圍既有的政治版圖，爭取到更多中間選民支持，是未來觀戰重點。