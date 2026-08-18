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台中搶高齡票 江啟臣、何欣純各端老人福利

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣（左）提出銀髮十大政策，右為競總副主委王敏出席記者會。記者游振昇／攝影
國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣（左）提出銀髮十大政策，右為競總副主委王敏出席記者會。記者游振昇／攝影

國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣昨天 提出「銀髮十大政策」，從長照、醫療、住宅到銀髮就業全面布局；民進黨市長參選人何欣純則聚焦敬老愛心卡升級，藍綠雙方都鎖定高齡人口需求，政策攻防逐漸升溫。

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江啟臣表示，台灣在二○一八年進入高齡社會，今年進入超高齡社會，六十五歲以上人口已占兩成，台中則占百分之一七．九。面對少子化、高齡化挑戰，市府不能只做傳統長照，而要從健康、醫療、居住、就業及社區照顧全面因應。

江啟臣提出十大政策，包括導入人工智慧及實體人工智慧，協助銀髮族延續職場生涯；升級敬老愛心卡，讓點數更好用；補助接種帶狀皰疹疫苗；在衛生局下新設「長照處」，整合不同單位的長照業務，讓民眾有單一窗口。

此外，江啟臣主張打造智慧衛生所，提供遠距會診、數位健康檢查等服務；推動豐原中興健康園區；推出「銀髮住宅Plus」，透過人工智慧主動監測居家安全；從公園樹下延伸到住家樓下，發展社區特色長照據點；推動全齡專班與好肌力計畫，並針對偏遠及原住民族地區打造「原民行動長照車」及特色文化健康站。

江啟臣說，台中幅員廣大，長照資源不能只集中在市區，和平等原住民族地區，以及海線、偏遠地區的長輩，同樣需要照顧，因此要透過行動長照車補足服務缺口。

民進黨台中市長參選人何欣純主打敬老卡。記者黃寅／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純主打敬老卡。記者黃寅／攝影

民進黨市長參選人何欣純則把敬老愛心卡列為銀髮政策重點，主張提高計程車折抵額度、擴大使用通路，並讓每月點數可以累積，避免長輩因當月用不完而歸零。她也提出強化社區照顧、長照服務等主張，盼讓長輩在熟悉的生活圈就能獲得照顧，另延續市長盧秀燕的老人健保補助政策。

值得注意的是，敬老愛心卡成為兩人的政策交集。何欣純主張「點數用得完、通路更多」，江啟臣則提出「用得完、更好用」，顯示隨著台中高齡人口增加，長輩交通、醫療、健康及生活照顧，已成為藍綠市長參選人爭取銀髮選票的重要戰場。

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