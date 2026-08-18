選情初探／18搶10 雲林議員第一選區大亂鬥

雲林縣議員第一選區應選十席，七名現任尋求連任，但還有前議員回鍋、落選者再戰、市民代表轉戰，及多名政治素人投入，累計十八人欲參選，形成「十八搶十」混戰局面，競爭態勢比本屆更加激烈，不排除當選名單出現多名新面孔。

第一選區包括斗六市、莿桐鄉、林內鄉，現任為民進黨張維崢、江文登，國民黨陳永修、黃勝志、賴淑娞，無黨籍鍾明馨、曾博鴻、王又民、林岳璋、陳芳盈，據分析，此選區政黨無一定優勢，歷來新人就具有突圍空間，本屆包括張維崢、曾博鴻、陳永修、黃勝志、陳芳盈五人皆首度參選即當選，吸引大批新人前仆後繼投入下屆戰場。

現任有三人不續選，張維崢規畫回鍋參選林內鄉長、賴淑娞轉戰斗六市長，王又民則由兒子王峻毅接棒、代表民眾黨投入議員選舉；其餘七席現任則全力拚連任，以江文登最受矚目，江文登已連任四屆，將挑戰「五連霸」，是目前此選區資歷最深的現任者。

新人部分，王又民交棒兒子王峻毅，以及時代力量提名廿六歲中學教師廖昶淳、企業家楊朝祈、軍眷身分的黃釋瑩投入，四人也都是第一次參選縣議員。

第一選區也有落選再戰、老將回鍋，本屆落選的林靖冠退出民眾黨，改披民進黨戰袍挑戰；前縣議員邱世文未獲民進黨提名，這次以無黨籍身分捲土重來；前縣議員廖郁賢本屆落選，此次獲民進黨提名再戰；本屆落選的張光儀也決定再次參戰。

另外，無黨斗六市民代表會前主席許百芳、無黨現任斗六市民代表賴瑪玲也已宣布參選，莿桐鄉民代表林群力則獲民進黨提名挑戰。