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政府收證交稅高達6千億…普發1萬元怎麼夠！吳宗憲力挺蔣萬安普發2萬

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
政府今年收取的證券交易稅可能高達6千億元，賴政府普發給人民1萬元怎麼夠，縣長參選人吳宗憲力挺蔣萬安的主張，普發現金每人2萬元。圖／吳宗憲競辦提供
政府今年收取的證券交易稅可能高達6千億元，賴政府普發給人民1萬元怎麼夠，縣長參選人吳宗憲力挺蔣萬安的主張，普發現金每人2萬元。圖／吳宗憲競辦提供

針對賴清德總統今天宣布明年將普發現金1萬元，宜蘭縣長參選人吳宗憲表示，支持蔣萬安市長的想法，主張應普發現金2萬元；理由是今年人民繳交給政府的證交稅截至6月底，已經收了3336億元，預估2026年全年可望突破6000億元，普發現金2萬元合理。

2026九合一選舉

吳宗憲表示，人民辛苦賺的錢越來越薄，一杯手搖飲逼近100元，一個便當就要120元，哪有什麼小確幸？ 只有越來越重的生活負擔；他列出數據說明，主計總處14日上修今年消費者物價指數CPI漲幅至2.07%，已經超過2%的通膨警戒線，每天付出去的錢一直增加，薪水卻追不上物價。

據了解，財政部長莊翠雲日前接受羅明才委員質詢時也提到，今年證交稅截至6月底已經收了3336億元，預估2026年全年可望突破6000億元。

吳宗憲指出，普發1萬元的預算支出大約是2300億元，政府光是今年度收取的證券交易稅就可能突破6000億元，既然政府一直強調AI帶動經濟成長，如果真的要讓全民共享AI紅利，他主張「普發現金2萬元」。

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 吳宗憲 普發現金

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