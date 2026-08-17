賴總統喊明年普發1萬 童子瑋：他當選基隆市長後四大族群現金福利加碼

賴清德總統今宣布明年普發現金每人1萬元，基隆市議長、基隆市長參選人童子瑋表示，這是「AI紅利、全民共享」，讓經濟成長成果回到人民生活的具體做法。未來他擔任基隆市長，市府也會推動長輩、兒少、青年與身心障礙者現金加碼政策，讓市民真正享受生活。

賴總統今天聽取行政院明年度中央政府總預算案簡報後說，台灣憑藉長期累積的半導體、資通訊及製造供應鏈優勢，經濟成長率表現持續上修。因此明年度中央政府總預算將在歲入歲出平衡、實質零舉債的前提下，歲出增列2357億元普發每人1萬元。

童子瑋表示，中央普發1萬元是讓經濟成長成果由全民共享，這樣的政策精神與他今年年初提出的方向相近，就是政府不能只談數字成長，更要讓人民在生活中實際有感。

童子瑋指出，未來在財劃法持續修正、刪除不當市政預算的基礎上，他已經針對四大族群提出現金加碼政策。從長輩、兒少、青年到身心障礙者，都是未來市府應該積極照顧的對象。市政府的責任，就是把預算用在真正需要支持的人身上，而不是浪費在缺乏效益的市政支出。

童子瑋表示，先前他提出重陽敬老金與三節慰問金加倍政策，市府已宣布跟進相關政見。針對兒少與青年家庭，他提出生育補助16萬元起跳、全台首創每月1千元育兒消費券，以及國小、國中、高中各階段1萬元入學禮金，減輕青年爸媽育兒壓力。

針對青年就業，他也主張結合中央補助，加碼尋職津貼1.8萬元，最高可領3.6萬元。若申請中央穩定就業獎勵，市府也等額加碼3.6萬元，合計最高可領7.2萬元，透過市府帶頭投資，幫助青年穩定工作。

童子瑋說，針對全基隆2萬2000名身心障礙朋友，他也曾當著前副總統陳建仁的面宣布，基隆市身心障礙者三節慰問金將全面加倍，從現行每節1500元提高至每節3000元。他也提出完整七大社福政見，從就業、照護、休閒、支持等不同面向，讓「生活平權」真正落實在基隆。

童子瑋強調，中央把台灣經濟成長成果，透過普發現金、育兒支持、就業協助與地方建設重新回到人民身上。未來基隆市政府也應該用同樣精神，把有限預算用在最重要的市民身上。照顧長輩、支持育兒、幫助青年、保障身心障礙朋友，才是市府最重要的責任，讓基隆市民不只看得到建設，也能真正感受到生活被照顧。

賴清德總統今宣布明年普發現金每人1萬元，基隆市長參選人童子瑋（中）表示，未來他擔任基隆市長，市府也會推動四大族群現金加碼政策，讓市民真正享受生活。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供