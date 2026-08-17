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李四川談做工經驗 推職災、高溫防護、育兒等4大勞工政策

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川提出「挺安全、挺未來、挺家庭、挺權益」4大勞工政策，強調「做過工的人，才知道工人缺什麼」。圖／取自李四川臉書
國民黨新北市長參選人李四川提出「挺安全、挺未來、挺家庭、挺權益」4大勞工政策，強調「做過工的人，才知道工人缺什麼」。圖／取自李四川臉書

國民黨新北市長參選人李四川今天在臉書發文，回顧自己過去半工半讀做水電、冷氣，並取得電匠、室內配線、工業配線甲級及空調甲級等4張技術士執照的經歷，強調自己並非從辦公室開始認識勞工，也因長期接觸工地，更清楚勞工真正擔心的是職災、高溫、家庭照顧及重新就業等問題，因此提出「挺安全、挺未來、挺家庭、挺權益」4大勞工政策。

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李四川表示，「挺安全」部分，將把職災慰問金由30萬元提高至36萬元，失能、住院相關慰問也同步提高；高溫防護補助則將擴大，包含風扇衣、水冷衣、水霧及遮陽棚等，希望降低高溫工作風險。

「挺未來」部分，李四川提出針對30至45歲欲重返職場者，每月補助5000元、最長3個月，並結合職涯諮商、職業訓練及就業媒合；同時規畫新北9站、15台及5個駐點的服務網絡，希望涵蓋市區及偏鄉。

「挺家庭」方面，他表示，企業若設置職場托育，市府將提供獎勵及房屋稅減免；企業若提供育兒津貼，市府也將再補助企業，最高6000元，希望讓勞工能兼顧工作與家庭。

至於「挺權益」，李四川提出提高工會租金、行政費及交流補助，並增加AI與數位技能課程，協助勞工因應產業及科技變化。他表示，這些政策並非重新來過，而是在既有基礎上繼續加強。

李四川說，自己過去「扛過冷氣、鎖過螺絲、拿過鐵鎚」，現在則希望用這雙手處理新北勞工的事情，「做過工的人，才知道工人缺什麼。」

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川

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