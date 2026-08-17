選戰倒數！柯志恩本周連辦三場廟口開講、成立南高雄後援會

距離年底選舉只剩下3個多月，新竹市政府前發言人楊寶楨未獲民眾黨提名，最終退黨、以無黨籍參選台中市東南區市議員，競選服務處今天正式啟用，地址選在南區國光里，她也歡迎大家之後有空來坐坐、聊天。

2026-08-17 10:02