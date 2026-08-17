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選戰倒數！柯志恩本周連辦三場廟口開講、成立南高雄後援會
高雄市長選戰進入倒數103天，國民黨市長參選人柯志恩緊鑼密鼓展開競選活動，本周將密集舉辦三場「廟口那卡西」，周日成立「南高雄後援會」。黨部表示，後援會預計集結八個行政區支持者舉辦中型造勢活動，並邀請「神力女超人」南投縣長許淑華站台，強力推薦柯志恩。
2026九合一選舉
國民黨高雄市黨部今日上午舉行中元普渡，主委柯志恩與前主委黃昭順率多名立委及議員一起祭拜祈福。
市黨部發言人張永杰表示，高雄市長選戰進入倒數103天，本周將有三場「廟口那卡西」，18日晚間7時選在田寮區崇德進天宮舉辦；21日晚間7時30分則轉移至三民區三鳳宮，將邀嘉義市長黃敏惠站台助講。22日晚間7時30分，新興區大港埔鼓壽宮也會舉辦一場，屆時邀請立院女戰將王鴻薇立委到場。
此外，本周日（23日）下午3時「柯志恩南高雄後援會造勢大會」將於林皇宮登場，集結鼓山、鹽埕、旗津、苓雅、新興、前金、前鎮及小港等行政區支持者到場，邀請「神力女超人」、南投縣長許淑華站台助選。
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