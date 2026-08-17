快訊

獨／女力爆發！她接手臺灣指數公司總經理 擘劃ETF市場未來藍圖

台經濟成長超狂又怎樣？韓媒：台灣掉入陷阱 平均所得最具誤導性

本該避免的悲劇！尼泊爾孕婦及新生兒死亡案例增加

雨天賣場開直播遭勸離 民眾黨中市議員參選人致歉

中央社／ 台中17日電

民眾黨台中市議員參選人邱于珊16日與團隊進到多家賣場發面紙，還開直播，遭賣場人員制止。邱于珊今天致歉並表示，選情緊張，前主席柯文哲要求拜票時一定要開直播。

2026九合一選舉

邱于珊代表民眾黨參選北屯區市議員，16日她與團隊在多家賣場內直播，她到北屯區美式賣場美食區發送面紙、開直播，賣場人員發現後制止，並要求關閉錄影，賣場人員表示「剛剛已經有跟你說過了」。

邱于珊今天告訴媒體表示，她是美式賣場會員，昨天因為下大雨，她帶團隊去吃東西，在賣場美食街用餐時，剛好遇到支持者，手上又有面紙，就順勢送給支持者；因前主席柯文哲要求，拜票一定要開直播，她想著也可幫美式賣場介紹美食，才會打開直播。

她提到，昨天北屯區雨勢不斷，後來到另家賣場購物又在店內遇到支持者，一樣將手上面紙順勢送給支持者；若對賣場造成不便，邱于珊表示予以致歉。

對此，美式賣場回覆，為維護會員制消費環境與服務品質，致力提供會員舒適、安心購物環境；得知相關情況後，即柔性進行勸離。

民眾黨台中市黨部主委陳清龍告訴中央社記者表示，積極、認真拜票，讓更多選民認識參選人，是每名參選人基本功課；拜票、拉票場域、地點及時間是否恰當，參選人應該特別注意。

2026九合一選舉 台中市選舉 邱于珊 賣場 直播 民眾黨

延伸閱讀

退民眾黨參選中市議員 楊寶楨競選總部成立：歡迎大家坐坐

好市多1熟食狂特價！網一吃搖頭「菜市場買就好」 內行曝拯救吃法

影／辭嘉義縣黨部主委幫江啟臣 王育敏：地方選情不會影響

用網路賣場洗錢「2年狂洗17億」 南投警破台中大型水房逮28人

相關新聞

普發1萬立場大轉彎？李四川競辦點名蘇巧慧「綠能你不能」

賴清德總統宣布明年將普發現金1萬元，國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室今批評，民進黨新北市長參選人蘇巧慧去年面對在野黨推動普發1萬元時，曾跟隨民進黨質疑是「窮台」、「搞垮台灣」，如今政策換成賴清德提出，態度卻180度轉彎，質疑是否因選舉而改變立場。

退民眾黨參選中市議員 楊寶楨競選總部成立：歡迎大家坐坐

距離年底選舉只剩下3個多月，新竹市政府前發言人楊寶楨未獲民眾黨提名，最終退黨、以無黨籍參選台中市東南區市議員，競選服務處今天正式啟用，地址選在南區國光里，她也歡迎大家之後有空來坐坐、聊天。

賴清德宣布明年普發1萬 新北藍議員痛批雙標…應為民進黨過去抹黑道歉

總統賴清德今天宣布明年普發現金每人1萬元，讓全民共享經濟成長成果。新北市議員陳偉杰與議員參選人鄧凱勳、何元楷指出，認同且全力支持讓全民共享經濟成長成果，但也質疑賴總統如今宣布普發現金，是否願意替過去民進黨的抹黑論述道歉？

民調／江啟臣看好度領先 江團隊穩紮穩打、何欣純稱差距縮小

前總統陳水扁任內成立的新台灣國策智庫今天公布台中市長選舉民調，國民黨立法院副院長江啟臣支持度42.8%，民進黨立委何欣純36.1%，江啟臣領先6.7個百分點；在當選看好度方面，江啟臣48.2%，明顯高於何欣純的23.6%。

白營議員嗨翻！解讀盧秀燕輔選動向 江和樹：台中要出總統了

對於台北市長蔣萬安不幫個別的民眾黨市議員站台，只參加民眾黨舉辦的活動，台中市長盧秀燕今天說，每個城市的狀況不太一樣，在台中市藍白合作不錯，也是全國第一個藍白示範區，會以國民黨籍和現任市議員優先，其他要看時間。民眾黨中央委員、台中市議員江和樹今解讀盧的談話，並高興的說「台中即將要出總統了」

藍白小雞怎麼合作？藍初步共識 蔣萬安不幫白參選人「個別」站台

年底選戰倒數3個多月，國民黨北市黨部上周邀選區現任議員和參選人開會，傳出初步共識，這次選舉，市長蔣萬安不會幫民眾黨「個人參選人」站台。國民黨黨部主委戴錫欽證實，目前已協商五選區，明還有港湖協商，目前初步共識是蔣市長幫白營輔選，不以個人站台，而是聯合造勢方式站台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。