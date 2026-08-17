雨天賣場開直播遭勸離 民眾黨中市議員參選人致歉

民眾黨台中市議員參選人邱于珊16日與團隊進到多家賣場發面紙，還開直播，遭賣場人員制止。邱于珊今天致歉並表示，選情緊張，前主席柯文哲要求拜票時一定要開直播。

邱于珊代表民眾黨參選北屯區市議員，16日她與團隊在多家賣場內直播，她到北屯區美式賣場美食區發送面紙、開直播，賣場人員發現後制止，並要求關閉錄影，賣場人員表示「剛剛已經有跟你說過了」。

邱于珊今天告訴媒體表示，她是美式賣場會員，昨天因為下大雨，她帶團隊去吃東西，在賣場美食街用餐時，剛好遇到支持者，手上又有面紙，就順勢送給支持者；因前主席柯文哲要求，拜票一定要開直播，她想著也可幫美式賣場介紹美食，才會打開直播。

她提到，昨天北屯區雨勢不斷，後來到另家賣場購物又在店內遇到支持者，一樣將手上面紙順勢送給支持者；若對賣場造成不便，邱于珊表示予以致歉。

對此，美式賣場回覆，為維護會員制消費環境與服務品質，致力提供會員舒適、安心購物環境；得知相關情況後，即柔性進行勸離。

民眾黨台中市黨部主委陳清龍告訴中央社記者表示，積極、認真拜票，讓更多選民認識參選人，是每名參選人基本功課；拜票、拉票場域、地點及時間是否恰當，參選人應該特別注意。