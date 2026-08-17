普發1萬立場大轉彎？李四川競辦點名蘇巧慧「綠能你不能」

賴清德總統宣布明年將普發現金1萬元，國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室今批評，民進黨新北市長參選人蘇巧慧去年面對在野黨推動普發1萬元時，曾跟隨民進黨質疑是「窮台」、「搞垮台灣」，如今政策換成賴清德提出，態度卻180度轉彎，質疑是否因選舉而改變立場。

李四川競辦發言人郭音蘭表示，2025年在野黨主張還稅於民、普發1萬元現金，希望減輕民眾生活負擔，當時民進黨上下強烈反對，並批評相關政策涉及「窮台」、「違法違憲」及「政策買票救罷免」等問題。

郭音蘭指出，當時蘇巧慧也站在第一線批評普發現金政策，認同黨內相關說法；但短短一年後，賴清德如今提出同樣普發1萬元，蘇巧慧卻改口肯定，甚至形容是「經濟治理能力最佳的證明」。

郭音蘭批評，蘇巧慧的態度就是「綠能你不能」，遇到選舉就轉彎，質疑這樣的政治話術是對新北市民智慧的侮辱。

她也向蘇巧慧喊話，應正面回應市民，「到底哪一個才是真實的妳？」是去年認為普發1萬元會「搞垮台灣」的蘇巧慧，還是如今支持賴清德普發現金的蘇巧慧。

李四川競辦表示，普發現金政策本身可以討論，但政治人物對同一政策應有一致標準，不應因提出者不同就改變立場，尤其蘇巧慧目前正角逐新北市長，更應向市民說明前後態度轉變的原因。