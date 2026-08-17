賴清德宣布明年普發1萬 新北藍議員痛批雙標…應為民進黨過去抹黑道歉

總統賴清德今天宣布明年普發現金每人1萬元，讓全民共享經濟成長成果。新北市議員陳偉杰與議員參選人鄧凱勳、何元楷指出，認同且全力支持讓全民共享經濟成長成果，但也質疑賴總統如今宣布普發現金，是否願意替過去民進黨的抹黑論述道歉？

新北市議員陳偉杰指出，過去藍白陣營在立法院推動普發1萬元照顧基層民生時，民進黨上至立院黨團、下至側翼，排山倒海抨擊這是債留子孫、違憲違法。如今面對民意壓力，執政黨卻毫無愧色地拿走藍白陣營的政策主張，改頭換面包裝成AI紅利，政策髮夾彎的作為早已讓誠信掃地。質問賴清德總統，民進黨敢不敢面對過去的自己？

新北市第五選區（板橋區）議員參選人鄧凱勳認為，共享經濟成果本是政府應盡職責，但執政黨過去抹黑藍白提案的荒謬言論歷歷在目。立委沈伯洋當初甚至痛批藍白普發現金是共產黨窮台、統一步驟，將單純的民生經濟議題扣上紅帽與國家安全罪名。若照民進黨過去的邏輯與標準，今日賴政府宣布普發一萬元，豈不是自打臉？這種在野提案叫賣國，執政抄襲叫紅利的雙重標準，完全是將政黨利益置於全民福祉之上，把國家大政當成政治作秀。

新北市第十一選區（汐止、金山、萬里區）議員參選人何元楷強調，國民黨包含民眾黨甚至一般民眾，自始至終都肯定經濟成果全民共享的理念，特別是必須實質落實在每一位辛苦工作的基層國人身上。肯定政府最終願意採納在野黨的民生主張，但也嚴正呼籲執政黨停止雙標抹黑、拿來就抄的政治把戲，絕不容許執政黨將全民的納稅錢拿來做為拯救執政危機的政治工具。

新北市議員陳偉杰批評賴政府政策髮夾彎的作為早已讓誠信掃地。圖／新北市議員陳偉杰提供