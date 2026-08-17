民調／江啟臣看好度領先 江團隊穩紮穩打、何欣純稱差距縮小

前總統陳水扁任內成立的新台灣國策智庫今天公布台中市長選舉民調，國民黨立法院副院長江啟臣支持度42.8%，民進黨立委何欣純36.1%，江啟臣領先6.7個百分點；在當選看好度方面，江啟臣48.2%，明顯高於何欣純的23.6%。

江啟臣辦公室表示，民調就是參考，團隊會穩紮穩打，持續提出好的政見；將持續深入台中每個角落，爭取最大的支持。何欣純表示，尊重各項民調，而內參民調雙方差距更小，將持續爭取支持。

從支持度來看，江啟臣目前仍居領先，但何欣純已逐步縮小差距。隨著2026台中市長選戰升溫，毒油事件等地方施政議題是否持續發酵，也可能成為影響選情的重要變數。

值得注意的是，江啟臣不僅在支持度上領先，在「看好誰當選」的題目上也以48.2%領先何欣純的23.6%，兩人相差24.6個百分點，顯示目前選民對江啟臣的當選預期仍有一定優勢。

不過，民調也反映台中市長選戰仍有變化空間。盧秀燕個人施政滿意度仍維持5成以上，但毒油事件引發的市府處理態度爭議，已有過半受訪者表達不滿。如何避免單一食安事件進一步轉化為對市府施政及藍營候選人的政治壓力，將是後續選戰的重要觀察點。