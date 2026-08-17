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白營議員嗨翻！解讀盧秀燕輔選動向 江和樹：台中要出總統了

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨中央委員、台中市議員江和樹今解讀盧的談話，並高興的說「台中即將要出總統了」。圖／江和樹提供
民眾黨中央委員、台中市議員江和樹今解讀盧的談話，並高興的說「台中即將要出總統了」。圖／江和樹提供

對於台北市長蔣萬安不幫個別的民眾黨市議員站台，只參加民眾黨舉辦的活動，台中市長盧秀燕今天說，每個城市的狀況不太一樣，在台中市藍白合作不錯，也是全國第一個藍白示範區，會以國民黨籍和現任市議員優先，其他要看時間。民眾黨中央委員、台中市議員江和樹今解讀盧的談話，並高興的說「台中即將要出總統了」。

2026九合一選舉

江和樹說，這就可以看見盧秀燕有2028的總統格局了，蔣萬安會擔心，但是盧秀燕一定要扮演藍白合作的「桶箍」，這個桶箍對我們2026、2028非常的重要，不要忘記當時的柯文哲（選總統的時候）跟國民黨是分開的，但是台中在盧市長的整合之下，台中的藍白合是成功的，在那一次立委選舉當選了很多國民黨的立委。

江和樹說，他可以看見，台中即將要出總統了，因為2026年民眾黨的參選人只要有需要的，跟盧市長說，她一定會幫忙，這可以看見她的高度。我們期待2028藍白合作下架民進黨。

盧秀燕今天說，議會裡面也有民眾黨的議員，長期以來藍白合作的狀況不錯，這次台中市比較沒有台北市這麼嚴重。如果是現任議員的邀請，基於禮貌，不分黨派，只要時間許可她會前往站台，比如總部成立或者是有一些活動。

另外如果還有一些其他的相關邀約，恐怕就要看時間，因為距離選舉只剩下兩三個月，她的時間和市政工作也非常忙，而且議員看時間都是看好日子，常常撞在一起，時間上調度會是最大的問題。

2026九合一選舉 台中市選舉 江和樹 盧秀燕 蔣萬安

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