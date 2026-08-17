聽新聞
0:00 / 0:00
藍白小雞怎麼合作？藍初步共識 蔣萬安不幫白參選人「個別」站台
年底選戰倒數3個多月，國民黨北市黨部上周邀選區現任議員和參選人開會，傳出初步共識，這次選舉，市長蔣萬安不會幫民眾黨「個人參選人」站台。國民黨黨部主委戴錫欽證實，目前已協商五選區，明還有港湖協商，目前初步共識是蔣市長幫白營輔選，不以個人站台，而是聯合造勢方式站台。
2026九合一選舉
蔣萬安今天也表示，藍白都有共同目標就是藍白席最大化，所以在這個前提之下，尊重黨部的安排。
戴表示，自從上周傳出黨內對於蔣萬安市長，是否幫白營站台這件事情，大家都有憂慮，坦白講了解到黨籍同事，大家對這個也有擔心，所以黨部也密集邀請六個選區，所有的提名人包括現任議員及新人，大家共同延商，認為採取一個最大公約數。
戴說，整個協商已經完成五個選區，目前還有一個內湖南港區明天早上會進行最後協商，等明天早上最後協商之後，形成共識會向大家報告。
戴說，目前初步的共識，的確大家所聽聞，大家共同的傾向，是希望蔣萬安市長未來在藍白合的框架之下，勢必要有所站台跟輔選的動作，但希望不以個人站台方式進行，而是聯合造勢方式來站台，所以不幫個別的議員或新人站台或陪同掃街拉票。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。