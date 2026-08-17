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藍白小雞怎麼合作？藍初步共識 蔣萬安不幫白參選人「個別」站台

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天也表示，藍白都有共同目標就是藍白席最大化，所以在這個前提之下，尊重黨部的安排。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天也表示，藍白都有共同目標就是藍白席最大化，所以在這個前提之下，尊重黨部的安排。記者林麗玉／攝影

年底選戰倒數3個多月，國民黨北市黨部上周邀選區現任議員和參選人開會，傳出初步共識，這次選舉，市長蔣萬安不會幫民眾黨「個人參選人」站台。國民黨黨部主委戴錫欽證實，目前已協商五選區，明還有港湖協商，目前初步共識是蔣市長幫白營輔選，不以個人站台，而是聯合造勢方式站台。

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蔣萬安今天也表示，藍白都有共同目標就是藍白席最大化，所以在這個前提之下，尊重黨部的安排。

戴表示，自從上周傳出黨內對於蔣萬安市長，是否幫白營站台這件事情，大家都有憂慮，坦白講了解到黨籍同事，大家對這個也有擔心，所以黨部也密集邀請六個選區，所有的提名人包括現任議員及新人，大家共同延商，認為採取一個最大公約數。

戴說，整個協商已經完成五個選區，目前還有一個內湖南港區明天早上會進行最後協商，等明天早上最後協商之後，形成共識會向大家報告。

戴說，目前初步的共識，的確大家所聽聞，大家共同的傾向，是希望蔣萬安市長未來在藍白合的框架之下，勢必要有所站台跟輔選的動作，但希望不以個人站台方式進行，而是聯合造勢方式來站台，所以不幫個別的議員或新人站台或陪同掃街拉票。

國民黨北市黨部主委戴錫欽證實，目前已協商五選區，明還有港湖協商，目前初步共識是蔣市長幫白營輔選，不以個人站台，而是聯合造勢方式站台。記者林麗玉／攝影
國民黨北市黨部主委戴錫欽證實，目前已協商五選區，明還有港湖協商，目前初步共識是蔣市長幫白營輔選，不以個人站台，而是聯合造勢方式站台。記者林麗玉／攝影

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