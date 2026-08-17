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台東農路案 吳秀華表示不會退縮必要時提告、陳瑩陣營籲面對

中央社／ 台東縣17日電

藍營台東縣長參選人、議長吳秀華今天宣布競選團隊，談及台東農路案近期連串司法動作，她認為企圖影響選舉，必要時將提告；綠營參選人、立委陳瑩則建議吳秀華坦然面對家族土地開發爭議。

2026九合一選舉

國民黨台東縣長參選人吳秀華今天上午在競選總部舉行「競選團隊公布記者會」，公布競選團隊陣容。現任縣長饒慶鈴擔任競選總部主委，副主任委員為立委黃仁、盧縣一。前縣長黃健庭人在國外，也特別錄製影片為吳秀華加油打氣，送上祝福。

饒慶鈴表示，最近的紛擾，相信司法最終會還給秀華清白，接下來的選戰，團隊會全力支持吳秀華，會全力交棒給秀華，大家團結一致、並肩作戰，陪著秀華走遍台東、傾聽鄉親聲音，為台東的未來一起努力。

面對近期知本建和農路改善工程疑涉圖利案及相關司法動作，吳秀華說，從政多年從未為個人或特定利益要求公務人員違反法律；合法在台東投資、創造就業的企業，也不應被貼上負面標籤。

吳秀華說，近期一連串司法動作，已讓基層公務人員承受很大壓力，「這些司法手段對我而言就是一種迫害，甚至企圖影響選舉，但我絕對不會因此退縮，會穩穩走好每一步，也相信最後司法會還我們清白。」團隊已委請律師，必要時將蒐集資料提告。

黃仁則提及致癌油事件、風力發電等議題。他說，「台東需要的是公平、需要的是發展，更需要有人站出來守護這塊土地；如果今天我們不團結起來，阻止風力發電一支一支插滿東海岸，未來台東還能留下多少自己的選擇？」

民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩競選團隊，則針對黃仁發言表達遺憾並指出，勿以錯誤資訊陳述「東海岸陸域風電」議題，並建議吳秀華應坦然面對吳俊立家族土地開發爭議，勿以污衊言論轉移焦點。

陳瑩競選團隊發言人蔡政家指出，「東海岸陸域風電」第一線把關的就是地方政府，地方政府對於開發案立場與態度至關重要；如果地方政府從一開始就堅定把關、嚴格審視，在不符合地方需求情況下明確表達反對，就不會一路衍生出後續爭議。

2026九合一選舉 台東縣選舉 吳秀華 陳瑩

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