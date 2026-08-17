新竹棒球場官司爭議！民眾黨要莊競程道歉 莊陣營反批市府拖延

將代表民進黨參加年底新竹市長選戰的莊競程日前在政論節目中指稱「新竹市府告棒球場廠商敗訴不用賠」一事，民眾黨市議員宋品瑩、南區市議員參選人李玫、北區市議員參選人蔡文盛、西區市議員參選人施淑婷今開記者會，重砲抨擊莊競程「市政不熟、造謠推諉」，並正式下達24小時最後通牒，要求其公開更正道歉，為自己說的話負責。

莊競程辦公室副發言人吳曼暄表示，新竹市長高虹安應該先回答市民與球迷，新竹棒球場究竟何時才能看職棒比賽？她說，監察院針對新竹棒球場的糾正報告明確指出，高虹安任內出現「履約瑕疵改善延宕、監督管理不周」的嚴重違失；且根據桃園地方法院民事判決，高虹安上任後大範圍開挖採樣、破壞球場現狀，反而導致原統包廠商無法進場依合約程序進行缺失修復與驗收，造成改善工程直接停擺，是不爭的事實。

吳曼暄重申，是因為高虹安市府不斷將工程議題政治化，加上自行開挖、破壞現狀，才會讓球場陷入長期的司法僵局，高虹安應該先回答，新竹市民和球迷什麼時候才能進場看職棒比賽？

宋品瑩指出，莊競程在節目上公開稱市府告廠商敗訴且廠商不用賠，但事實上新竹市政府對巨佳營造求償逾4億元的案件仍在法院審理中，根本不存在市府提告敗訴廠商免賠的判決。若莊競程說的是下包商和統包商之間的民事訴訟，市府根本不是原告或被告，甚至該案是巨佳統包商敗訴要賠償。

宋品瑩質疑，身為有意角逐新竹市長的人，竟然連原告、被告與判決結果都搞混，講錯後還拒絕正面回應，「選市長不是比誰聲音大，而是比誰對事實負責，連一句我講錯了都說不出口，如何讓市民信賴？」

李玫指出，莊競程團隊在官司講錯被抓包後，竟企圖拿監察院糾正案報告轉移焦點，甚至栽贓是「高虹安任內監督不周」。監察院所列的棒球場工程設計、施工、監造及2022年7月未完成驗收就開打等違失，全數發生在林智堅市府任內。莊競程團隊若非專業能力不足看不懂報告，就是惡意剪貼、拼湊造謠，企圖為個人政治利益誤導大眾。

蔡文盛表示，外界質疑莊競程講錯官司，其團隊第一時間不認錯，反而換題目扯「何時能打球」，完全是問A答B，球場何時能重啟是市府該向市民報告的事，但「公開講錯話、造謠」是候選人個人誠信問題，不能用創造新題目來掩飾舊錯誤。他呼籲莊競程不要再躲在發言人身後當縮頭烏龜，應親自出面回答「市府告廠商敗訴」到底是不是假訊息。

施淑婷指出，連播出節目的媒體都已第一時間發布更正聲明並提供正確資訊，造謠者本人卻持續神隱。她說，別人是查證後發言，莊競程是發言後要大家幫忙查證；別人選市長準備政策白皮書，莊競程選市長最需要的是「勘誤表」。