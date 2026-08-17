被陳時中諷「面目猙獰的帥」 蔣萬安：從不以此做文章

民進黨北市長參選人沈伯洋昨與行政院政委陳時中同台出席牙醫師後援會成立，陳時中諷北市長蔣萬安「說帥不為過，但面目猙獰」。媒體今天問蔣，怎看對手陣營一直猛討論顏值？蔣萬安一句話回應說，「我們從不以此來做文章。」

年底選戰倒數三個多月，對於陳時中昨天批評昔日對手蔣萬安，民進黨立委莊瑞雄今也在黨團記者會表示，陳時中講這個話就很有創意，「面目猙獰的帥哥」，聽起來反差有點大，超級有創意的一句話。

蔣萬安今天下午出席2027 WBSC PREMIER12 暨2028洛杉磯奧運資格賽主辦權發布記者會，對於綠營猛拿顏值打選戰？蔣萬安盡一句話回應說，「我們從不以此來做文章。」