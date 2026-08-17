昔日選戰對手陳時中嗆輝達案「自己臉上貼金」蔣萬安引黃仁勳的話反擊

年底選戰倒數3個多月，北市長蔣萬安的昔日選戰對手陳時中，昨批蔣萬安輝達案「往自己臉上貼金」。蔣今引黃仁勳的話「台北就是一切的起點」，表示市府克服一切困難，最終才讓輝達選擇台北，預期2030年能讓輝達總部順利完工。

陳時中昨天與民進黨參選人沈伯洋同台出席牙醫後援會，陳批蔣萬安這4年做過什麼政績？稱蔣講輝達落腳台北市是政績，根本是往自己臉上貼金，到底是蔣選輝達來台北，還是輝達選台北落腳？吳思瑤也要蔣，不要來蹭輝達。

蔣萬安今天下午出席2027 WBSC PREMIER12 暨2028洛杉磯奧運資格賽主辦權發布記者會，蔣萬安今天表示，這一次台北市在各個城市激烈競爭中，脫穎而出，也謝謝各界的協助、共同促成這次輝達第一個海外總部落腳台北、也就在北士科，當然這個過程都很清楚，不管是要克服各項困難、法規面，及跟輝達及各方的溝通、協調、談判，及透過相關的修法，才能最終設定專案上權給輝達。

蔣說，確實歷經的起伏北市府一樣克服一切的困難，最終讓輝達選擇台北，讓他們第一個海外總部落腳北士科，就像黃仁勳所說的，「台北就是一切的起點」，北市府接下來會持續將各項的行政協助、全面加速協助輝達儘速動工，也希望在預期的2030年能夠順利完工，迎來輝達總部。