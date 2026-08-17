吳秀華競選團隊亮相即遭反擊 綠陣營：勿以錯誤資訊轉移焦點

國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華今天宣布競選團隊，競選團隊副主任委員、立委黃仁針對「東海岸陸域風電」議題發言後，陳瑩競選團隊下午提出反駁，指黃仁不應以錯誤資訊陳述重大公共政策，並要求吳秀華坦然面對其胞兄吳俊立家族涉及的土地開發爭議，勿以汙衊言論轉移焦點。

陳瑩競選團隊發言人蔡政家表示，選舉可以有不同立場與政見，也可以針對台東未來發展提出不同看法，但涉及重大公共政策議題，應以事實為基礎，完整說明案件背景及政府實際立場，避免資訊錯誤造成社會誤解。

他指出，日前引發討論的台東陸域風電爭議，自始至終與中央政府無關，中央相關部會除公開反對外，立委陳瑩、長濱鄉長李光蘭、成功鎮長謝淑貞也曾與環境部長彭啟明在台東公開表達不支持的態度與立場，因此黃仁不宜再以錯誤資訊作不當連結，誤導台東民眾。

陳瑩競選團隊另一發言人王泰捷則表示，涉及台東土地、生態及環境的議題，各方都應以負責任態度向鄉親說明。他並將話題拉回吳俊立家族土地開發爭議，要求吳俊立、吳秀華坦然面對，模糊焦點無法解決問題。

王泰捷指出，「東海岸陸域風電」第一線把關者就是地方政府，地方政府對開發案的立場與態度至關重要，如果地方政府從一開始就堅定把關、嚴格審視，對不符合地方需求的開發案明確表達反對，就不會一路衍生後續爭議。他認為，與其模糊焦點、轉移責任，不如回到地方政府應有權責，清楚說明立場。

陳瑩陣營表示，尊重不同政治立場，也理解選舉過程中各方都有表達意見的權利，但攸關台東未來發展的重要議題，更應把事實說清楚。守護台東生態環境應建立在正確資訊之上，而非透過錯誤連結激化對立，希望各方回到事實與政策，讓選民在充分且正確資訊下做出選擇。