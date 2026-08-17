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卓伯源點名鄭麗文彰化敗選就下台 國民黨：應把力氣花在支持魏平政
彰化縣前縣長卓伯源點名國民黨主席鄭麗文，若彰化縣長選舉敗選，鄭麗文應該勇敢負責辭職下台。國民黨文傳會主委陳以信表示，鄭麗文進廚房就不會怕熱，帶領國民黨打贏年底選舉，就是鄭麗文肩上最重大責任，她將會帶領全黨勇敢迎戰邁向最後勝利。
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陳以信說，彰化選情雖然艱困，鄭麗文正用行動表明態度，連續親赴彰化輔選，就是希望整合地方，團結同志，爭取每一張選票。
他表示，國民黨現在需要的是團結一致，共同奮戰，所有關心彰化選情的黨內同志，都應該把力氣花在同一件事上，就是全力支持魏平政，爭取彰化鄉親認同，獲得最後勝選。
陳以信指出，國民黨絕不可自己人洩氣，反而變成幫對手助選，鄭麗文進廚房就不會怕熱，帶領國民黨全面打贏年底選舉，就是鄭麗文肩上最重大責任，她將會帶領全黨勇敢迎戰邁向最後勝利。
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