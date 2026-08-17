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影／幫白營站台藍小雞會怕？盧秀燕要他代答並曝自己站台兩原則

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕（右二）今參加泰國文化節首次在台中市舉辦的記者會。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（右二）今參加泰國文化節首次在台中市舉辦的記者會。記者黃寅／攝影

對於台北市長蔣萬安不幫個別的民眾黨市議員站台，只參加民眾黨舉辦的活動，台中市長盧秀燕今天說，每個城市的狀況不太一樣，在台中市藍白合作不錯，台中市也是全國第一個藍白示範區，會以國民黨籍和現任市議員優先，其他要看時間。

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盧秀燕今參加泰國文化節首次在台中市舉辦的記者會，並在會後接受訪問時做以上表示。她說，議會裡面也有民眾黨的議員，長期以來藍白合作的狀況不錯，這次台中市比較沒有台北市這麼嚴重。如果是現任議員的邀請，基於禮貌，不分黨派，只要時間許可她會前往站台，比如總部成立或者是有一些活動。

另外如果還有一些其他的相關邀約，恐怕就要看時間，因為距離選舉只剩下兩三個月，她的時間和市政工作也非常忙，而且議員看時間都是看好日子，常常撞在一起，時間上調度會是最大的問題。

至於媒體問台中市是否有藍營小雞會擔心？盧秀燕讓身旁的台中市南屯區市議員劉士州出來代為回答，並問他說，她替民眾黨市議員站台會不會有影響？劉說，應該不會，因為這是看自己本身平常的經營，這才是比較重要的。當然有明星級和魅力的人來站台會比較好，但當然還是以平常自己經營的地方實力比較重要。

盧秀燕也再次補充說，基本上，第一個因為台中市跟北部比較不一樣，藍白合作很密切，第二，站台一個是時間的問題。第二就是基本上會以國民黨為主，其他時間許可的話，其他政黨會以現任以及對台中城市有貢獻的，現任的會優先，其他真的要看時間。

台中市長盧秀燕說，在台中市藍白合作不錯，台中市也是全國第一個藍白示範區，她站台會以國民黨籍和現任市議員優先，其他要看時間。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕說，在台中市藍白合作不錯，台中市也是全國第一個藍白示範區，她站台會以國民黨籍和現任市議員優先，其他要看時間。記者黃寅／攝影

2026九合一選舉 台中市選舉 蔣萬安 盧秀燕 民眾黨 藍白

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