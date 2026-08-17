李四川提「四挺」勞工政見 職災慰問金增至36萬、再就業最高給1.5萬

國民黨新北市長參選人李四川今提出勞工政策，以「挺安全、挺未來、挺家庭、挺權益」四大方向，推出8項具體政見，包括提高職災慰問金、擴大高溫作業防護補助、青壯勞工再就業補助、企業設置幼托容積獎勵等。李四川表示，自己過去也是水電工，擁有電匠、室內配線、冷凍空調及工業配線等證照，清楚勞工工作的辛苦，希望讓勞工工作更安心、家庭更穩定。

李四川表示，過去5個月持續與工會座談、了解需求，再將意見歸納成四大方向。首先在「挺安全」方面，因公死亡勞工慰問金將由現行30萬元提高至36萬元，比照台北市標準，因職災造成失能或住院者，慰問金也將同步提高。

針對近年高溫作業環境，李四川指出，現在夏季氣溫動輒37、38度，戶外勞工工作相當辛苦，未來將擴大高溫作業防護設備及降溫設施補助，包括風扇衣、水冷衣、水霧系統、遮陽棚及水冷扇等，降低職災風險。

「挺未來」部分，李四川提出，針對30至45歲曾有工作經驗、因家庭照顧等因素離開職場的青壯勞工，提供每月5000元、最長3個月，最高1萬5000元的再就業補助，並結合職業訓練及就業媒合，協助重返職場。

他也表示，面對少子化、高齡化，中高齡者仍有相當工作能力，未來將推動部分工時及彈性工作模式，建立續留職場機制。他以日本飯店服務人員為例指出，當地常能看到年長工作者，希望新北也能提供適合的就業環境，讓有意願的中高齡者繼續發揮專業。

在「挺家庭」方面，李四川說，曾參訪一家大型紡織公司，將幼兒園、托兒所設在公司一樓，員工在樓上工作，中午甚至可以下樓探視孩子。他提出，未來企業若設置職場托育設施，市府將導入容積獎勵制度，並提供房屋稅減免及租稅優惠，提高企業投入托育意願。

另將鼓勵企業提供員工育兒津貼，由市府同步補助企業，最高6000元，共同減輕家庭育兒負擔。李四川表示，若在大型工業區內，也可研議設置共同托育設施，讓園區內不同企業員工使用。

「挺權益」則將提高總工會租金、行政費與國內外交流補助，提升工會運作量能，並擴大企業與勞工教育投資，包括增加勞工教育訓練經費、辦理AI及數位技能課程，改善教育訓練空間及設備。

新北市勞工局、台北市勞動局前局長高寶華表示，新北市勞工人數超過200萬人，且產業結構與台北不同，除服務業、金融業外，還有大量製造業，因此勞工政策不能照抄其他縣市，必須依新北實際需求規畫。

高寶華說，這次提出的四大方向、8項政策並非全部，未來還可延伸更多細部計畫，希望打造「快樂勞動、活力勞工」的新北勞動城市。她認為，政策除了需要性、重要性及全面性，更重要的是可行性，「政策推出去之後不能做，就是打高空、畫大餅」，並主張未來打造沒有霸凌、沒有歧視、沒有性騷擾的友善職場。

李四川另表態支持新北市府提出的「勞工宅」政策。他表示，雙北房價高，勞工購屋確有困難，社會住宅也面臨土地取得問題，若由企業利用工業區內自有土地興建住宅，只租不賣並提供自家勞工居住，可望協助解決勞工居住需求。

針對內政部不同意相關方案並退回，李四川呼籲中央應從實務面了解勞工需求，不要「死守法令」。他認為，外界擔心勞工宅最後變成工業宅，核心仍在管理，只要制度設計完善，性質就近似企業提供員工宿舍，並強調「我絕對支持新北市政府所提的勞工宅政策，會一起來努力。」

新北市總工會理事長杜天賜則表示，李四川提出的勞工政策涵蓋面廣，後續仍可持續納入基層工會意見；新北市勞工服務協會理事長沈滄海也表示，李四川親自向工會說明勞工政策，讓勞工感受到受到重視與尊重。

國民黨新北市長參選人李四川（中）今公布四大勞工政策，並與新北市總工會理事長杜天賜（右一）、新北市勞工局及台北市勞動局前局長高寶華（右二）、新北市勞工服務協會理事長沈滄海（左二）等人一同說明政策內容。記者張策／攝影