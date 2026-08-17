罕見開嗆網友「俗辣」 李四川：古意人袂使乎人欺負

國民黨新北市長參選人李四川近日在臉書留言區回嗆網友「是不是怕被告」、「俗辣」等語，由於用詞與過往風格不同，引發外界好奇究竟是李四川本人留言，還是競選團隊小編代為回應。李四川今被問及此事時用台語強調，「古意人袂使乎人欺負」（老實人不能讓人欺負），面對躲在鍵盤後配合民進黨抹黑的人，不論是自己或團隊都會強力回擊。

李四川今天出席勞工政策記者會，會後接受媒體聯訪。媒體詢問，近日有人發現李四川臉書帳號在留言區回嗆網友，包括「是不是怕被告」、「俗辣」等字眼，由於相關用詞與李四川平時說話風格有所不同，因此好奇究竟是李四川本人親自留言，或由競選團隊小編操作。

李四川回應，「我覺得這個古意人袂使乎人欺負啦」，並未直接證實相關留言究竟出自本人或小編之手。

李四川接著表示，對於躲在鍵盤後面、配合民進黨持續抹黑的人，「不管是我本人還是我的團隊，我一定會強力回擊」，也展現面對網路攻防不再保持沉默的態度。