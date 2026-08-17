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五星接棒拚凍蒜！吳秀華競選團隊亮相 饒慶鈴任主委、黃健庭力挺

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
縣長饒慶鈴（左二）送上冰凍蒜苗，取「凍蒜」諧音，為吳秀華（中）競選加油，象徵勝選祝福。記者尤聰光／攝影
縣長饒慶鈴（左二）送上冰凍蒜苗，取「凍蒜」諧音，為吳秀華（中）競選加油，象徵勝選祝福。記者尤聰光／攝影

國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華今天正式宣布競選團隊，現任縣長饒慶鈴擔任競選總部主任委員，人在國外的前縣長黃健庭也特別錄製影片表達支持與祝福，形成前後任「五星縣長」接力力挺的選戰態勢，為吳秀華正式啟動縣長選戰。

2026九合一選舉

饒慶鈴致詞時表示，雖然近期外界有許多紛紛擾擾，但相信司法終究會還給吳秀華清白。距離勝選只剩3個月，接下來競選事務必須一步一步推進，很高興能擔任競選總部主委，認為台東縣政必須「一棒一棒接下去」，並當場給予吳秀華擁抱，直說「辛苦了」，並送上一綑冰凍的蒜苗，象徵「凍蒜」，為吳秀華選戰加油打氣。

吳秀華今天以「務實、接地氣、兼顧族群融合」形容競選團隊，強調國民黨一定要團結一致打贏選戰。她表示，自己是「台東的女兒，也是原住民的媳婦」，參選是十多年地方經營能量的累積，過去走遍台東16個鄉鎮、139個村及187個部落。

面對近期知本建和農路改善工程疑涉圖利案及相關司法動作，吳秀華強調，從政多年從未為個人或特定利益要求公務人員違反法律，合法在台東投資、創造就業的企業，也不應被貼上負面標籤。她認為近期一連串司法動作，已讓基層公務人員承受很大壓力，更直指這是「司法的迫害」，甚至企圖影響選舉。

吳秀華表示，競選團隊已委請律師，針對不實汙衊與指控，必要時將蒐集資料提告。她強調，接下來選戰應回歸政策與政見，比的是誰更有能力帶領台東，而不是以抹黑、潑髒水取代真正競爭。

在團隊布局方面，立委黃健賓擔任競選總幹事，副主任委員則由平原立委黃仁、山原立委盧縣一擔任，呈現平原、山原及地方黨政系統整合的選戰架構，也呼應吳秀華強調的族群融合。

吳秀華表示，參選是為延續饒慶鈴縣長的施政，讓孩子能在台東快樂成長、年輕人安心就業、長輩健康老去。她預告接下來將陸續推出十大競選主軸及台東未來願景。

她最後強調，不管前方道路多麼艱辛，競選團隊都會秉持參選初心，一步一步走遍台東每個角落，「20屆台東縣長的選舉，我們絕對不缺席，一定參選到底，直到贏得勝利」。

國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華競選團隊今天成立後高喊口號，展現團結迎戰2026台東縣長選戰的氣勢。記者尤聰光／攝影
國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華競選團隊今天成立後高喊口號，展現團結迎戰2026台東縣長選戰的氣勢。記者尤聰光／攝影

國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華今天宣布競選團隊，強調選戰將回歸政策與政見，並宣示「一定參選到底」。記者尤聰光／攝影
國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華今天宣布競選團隊，強調選戰將回歸政策與政見，並宣示「一定參選到底」。記者尤聰光／攝影

前縣長黃健庭人在國外，特別錄製視頻表達對吳秀華參選的支持與祝福，現場團隊觀看影片。記者尤聰光／攝影
前縣長黃健庭人在國外，特別錄製視頻表達對吳秀華參選的支持與祝福，現場團隊觀看影片。記者尤聰光／攝影

饒慶鈴 吳秀華 黃健庭 2026九合一選舉 台東縣選舉 競選總部

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