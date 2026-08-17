侯友宜「口才好聽聽就好」暗酸蘇巧慧？李四川：我們都用做的

新北市長侯友宜昨天與國民黨新北市長參選人李四川同台，致詞時強調「口才好的人講得再動聽，聽聽就好」，並公開喊話要將新北後續建設交棒給李四川，被外界解讀是在暗酸民進黨新北市長參選人蘇巧慧。李四川今天回應，他與侯友宜一樣，「都是用做的，不是用說的」，未來也會全力接下侯友宜交付的四環八線等建設任務。

侯友宜昨天與李四川共同出席嘉威聯合會計師事務所40周年感恩餐會，致詞時公開替李四川拉票，表示選市長應該選認真做事的人，「口才好的人講得再動聽，聽聽就好」，事情是做出來的，不是講出來的。他也提到，新北捷運四環八線仍有部分工程尚未完成，希望由李四川接棒繼續推動。

相關說法被外界解讀為暗酸蘇巧慧。李四川今天出席勞工政策記者會，會後受訪表示，「我想我跟侯市長都一樣，因為只會做，都是用做的，並不是用說的。」

李四川說，侯友宜昨天除了談到市政要「一棒接一棒」，也特別交代四環八線尚未完成的捷運建設，希望下一任市長能夠繼續推動。

他表示，自己先前提出軌道政策123，內容不只涵蓋四環八線，包括既有路網間仍需銜接的部分，也已在政策中提出完整規畫，希望把不同捷運路線串聯起來。

李四川強調，未來若有機會接棒新北市政，會全力以赴完成侯友宜尚未完成的軌道建設，「接住侯市長交代接下來的任務」。