聽新聞
0:00 / 0:00
侯友宜「口才好聽聽就好」暗酸蘇巧慧？李四川：我們都用做的
新北市長侯友宜昨天與國民黨新北市長參選人李四川同台，致詞時強調「口才好的人講得再動聽，聽聽就好」，並公開喊話要將新北後續建設交棒給李四川，被外界解讀是在暗酸民進黨新北市長參選人蘇巧慧。李四川今天回應，他與侯友宜一樣，「都是用做的，不是用說的」，未來也會全力接下侯友宜交付的四環八線等建設任務。
2026九合一選舉
侯友宜昨天與李四川共同出席嘉威聯合會計師事務所40周年感恩餐會，致詞時公開替李四川拉票，表示選市長應該選認真做事的人，「口才好的人講得再動聽，聽聽就好」，事情是做出來的，不是講出來的。他也提到，新北捷運四環八線仍有部分工程尚未完成，希望由李四川接棒繼續推動。
相關說法被外界解讀為暗酸蘇巧慧。李四川今天出席勞工政策記者會，會後受訪表示，「我想我跟侯市長都一樣，因為只會做，都是用做的，並不是用說的。」
李四川說，侯友宜昨天除了談到市政要「一棒接一棒」，也特別交代四環八線尚未完成的捷運建設，希望下一任市長能夠繼續推動。
他表示，自己先前提出軌道政策123，內容不只涵蓋四環八線，包括既有路網間仍需銜接的部分，也已在政策中提出完整規畫，希望把不同捷運路線串聯起來。
李四川強調，未來若有機會接棒新北市政，會全力以赴完成侯友宜尚未完成的軌道建設，「接住侯市長交代接下來的任務」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。