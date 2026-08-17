蘇巧慧喊新北29區都是本命區 李四川：我當副縣長時就在跑全市

國民黨新北市長參選人李四川昨前往樹林市場掃街，被外界解讀深入民進黨新北市長參選人蘇巧慧的「本命區」拔樁，蘇巧慧則回應，新北29區都是她的本命區。由於李四川過去也多次強調「29區都是我的本命區」，李四川今被問及蘇巧慧是否「學他」時表示，蘇巧慧過去擔任立委，服務範圍主要集中在選區，但自己從擔任副縣長、工務局長到副市長，跑的就是新北29區。

李四川昨天前往樹林市場掃街，樹林為蘇巧慧長期經營的立委選區之一，也因此被外界解讀具有「拔樁」意味。蘇巧慧回應，她是新北市長參選人，「新北市的每一區都是我的本命區」，每一區都會努力爭取市民支持。

而李四川早在今年5月底接連前往樹林參加活動時，就曾被問及是否搶進蘇巧慧本命區。李四川當時即表示，新北市29區都是他的本命區；近期頻繁走訪土城、樹林、三峽及鶯歌等地時，也再次強調「29區都是我的本命區」。

李四川今天出席勞工政策記者會，會後被問及蘇巧慧如今也以「29區都是本命區」回應，是否認為對方有「學他」意味。

李四川表示，蘇巧慧本來就是土樹三鶯及新莊地區的立委，過去服務主要集中在特定選區，「選市長才跑了29區」，但自己從擔任台北縣副縣長、工務局長到新北市副市長期間，工作範圍就是整個新北市29區。

李四川說，因此自己先前才會一直強調「29區都是我的本命區」，至於蘇巧慧如今也提出類似說法，他則笑稱，「這個部分，如果蘇巧慧委員認為我講得不錯，她來跟進，我都贊成。」