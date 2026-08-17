傳蔣萬安不替白營個別參選人站台 李四川：尊重藍白合作規畫

國民黨台北市黨部傳出形成共識，為避免藍軍票源分散，台北市長蔣萬安不宜特別替民眾黨個別市議員參選人站台。國民黨新北市長參選人李四川今天被問及，未來是否會替民眾黨新北市議員參選人站台時表示，會尊重國民黨中央黨部與民眾黨之間對合作的規畫及相關意見。

國民黨台北市黨部近日召集各選區現任議員及參選人開會，傳出黨內形成共識，蔣萬安不宜特別替民眾黨個別參選人站台，即使是民眾黨6名台北市議員參選人的聯合競選活動，也原則上僅參加一次，希望避免藍營支持者票源遭到分散。

藍營基層近期對藍白在議員選舉中的競合有所疑慮，擔心台北市議員採複數選區制，若蔣萬安替民眾黨個別候選人站台，可能直接影響同選區國民黨候選人的票源。台北市黨部也規畫透過更細緻的配票方式，力拚國民黨議會席次。

李四川今天出席勞工政策記者會，會後被問到相關議題。媒體詢問，既然台北市黨部已有相關考量，未來他是否會規畫替民眾黨的新北市議員參選人站台。

李四川表示，會尊重中央黨部跟民眾黨本身當時規畫跟合作的所有意見。