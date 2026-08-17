鄭麗文19日赴彰化替魏平政助陣 王惠美是否出席？4字回應了

藍綠政要近日接連赴彰化替縣長參選人造勢，彰化縣長王惠美卻接連缺席國民黨自家輔選場合，反而一連兩天與賴清德總統、行政院長卓榮泰同框。19日賴清德、國民黨主席鄭麗文又將同日赴彰化，分別替民進黨、國民黨參選人助陣，王惠美是否出席國民黨中常會備受關注。對此，王惠美今天僅回應「謝謝關心」。

彰化縣政府今天上午在縣府中庭舉辦「2026彰化畜產嘉年華－循環永續．畜牧領航」宣傳活動，王惠美出席推廣。活動結束後，媒體詢問她19日是否會出席在國民黨彰化縣長參選人魏平政競選總部舉行的中常會，她未正面回應，僅快步離去並表示「謝謝關心」。

民進黨行動中常會19日下午將移師彰化，地點選在縣長參選人陳素月、彰化市長參選人黃柏瑜競選總部，黨主席賴清德將出席；國民黨中常會同樣安排在19日，地點則在魏平政競選總部，黨主席鄭麗文也將出席。

王惠美近期的行程安排也格外受到關注。賴清德14日以總統身分赴員郭醫院參加「健保復健病房計畫啟航記者會」，與王惠美同台，不過當天王惠美未出席國民黨彰化縣黨部舉行的魏平政提名同志介紹會，也未與鄭麗文碰面。

隔日卓榮泰赴彰化參訪左鄰秀家人照顧咖啡館，王惠美也到場，感謝中央支持彰化長照衛福據點計畫。王惠美連續兩天未現身國民黨輔選場合，也引發部分網友留言表達失望。

對於王惠美19日是否出席，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示，已邀請王縣長參加，也希望她能為參選人站台，不過他了解王惠美的為人，「這事不能硬來」，目前仍透過各種管道循序漸進溝通。