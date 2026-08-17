盧秀燕能挺過豬瘟、毒油 學者：有利爭取2028

「台中市長盧秀燕雖經歷瘦肉精、豬瘟與毒油事件，滿意度仍相當高，對她未來爭取2028相當有利！」學者陳俐甫17日在民調記者會分析，盧的民調都比國民黨主席鄭麗文高；前台中市社會局長李永騰則表示，毒油、黨中央印象差，有可能讓國民黨這次選舉無法贏太多。

鄭麗文支持度難起色

新台灣國策智庫17日發布台中市長相關民調，台中市民對市長盧秀燕的滿意度高達53.9%，但對國民黨主席鄭麗文滿意度僅30.3%、不滿度更高達49.1%。真理人資系助理教授陳俐甫對此分析，這份民調對鄭麗文非常不利，盧秀燕在市政上其實常出包，包括之前驗出瘦肉精、非洲豬瘟與毒油，卻還有高滿意度，「目前看來她都挺過了。」

陳俐甫分析，支持度方面，國民黨籍的立法院副院長江啟臣42.8%、民進黨立委何欣純36.1%；當選看好度方面，江啟臣48.2%、何欣純23.6%，「這其實是好事」，代表還有很多衝刺的空間，而兩人都是立委，但江啟臣是立法院副院長全國知名度比較高，他認為江啟臣目前是贏在「知名度」。

綠2026選舉有望成長

「台中沒有一定非藍或非綠不贏！」前台中市社會局長李永騰指出，台中長期都是搖擺州，而江啟臣的優勢比起之前的民調縮小不少，新北的藍營李四川與綠營蘇巧慧也有出現類似趨勢。他認為，雖然盧秀燕的滿意度高，但國民黨中央較為親中的表現，加上毒油案處理不佳，都有拖累江啟臣的民調。

李永騰指出，2018、2022年國民黨在地方選舉都是大勝，但今年結合黨中央表現、毒油等影響，他認為很難複製過去兩次大選大贏的狀況，而這對民進黨的縣市首長與議員來說，都是成長的好機會；陳俐甫則說，政黨認同的表現很多元，非藍綠的第三勢力也許在這次選舉中會有不小收穫。

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