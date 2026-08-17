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台中市長藍綠民調拉近 過半不滿毒油處理

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
凱達格蘭基金會新台灣國策智庫上午舉行「2026六都市長爭霸戰：台中市長參選人民調發佈記者會」，陳俐甫教授出席評論。聯合報記者曾吉松／攝影 曾吉松
凱達格蘭基金會新台灣國策智庫上午舉行「2026六都市長爭霸戰：台中市長參選人民調發佈記者會」，陳俐甫教授出席評論。聯合報記者曾吉松／攝影 曾吉松

台中市綠與藍的差距有縮小！」背景為前總統陳水扁的新台灣國策智庫17日發布台中市長民調，藍營江啟臣42.8%、綠營何欣純36.1%，台中市長盧秀燕的滿意度雖有53.9%，但也有51.1%民眾不滿台中市府處理毒油態度。學者曾冠球分析，毒油恐成藍營施政拖累。

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由於智庫執行長陳致中的姐姐陳幸妤近日在前夫趙建銘的診所評價留言引發各界討論。陳致中雖到場，對此並未受訪，僅不斷強調「今天是發佈民調的記者會」，最後才勉強表示：「只有希望家人都可以過得好，總會雨過天晴。」面對記者追問父親陳水扁身體狀況、有沒有跟姐姐聯絡等問題都避談。

盧秀燕滿意度高

新台灣國策智庫17日公布台中市長民調，支持度方面，國民黨籍的立法院副院長江啟臣42.8%、民進黨立委何欣純36.1%；當選看好度方面，江啟臣48.2%、何欣純23.6%。針對台中市長盧秀燕的滿意度，有53.9%滿意、36.5%不滿意，與前任市長林佳龍相比，盧的滿意度45.5%也高於林的34.5%。

台中選民對總統賴清德的滿意度39.3%、不滿度48.5%，行政院長卓榮泰37.9%滿意、43%不滿意。對於國民黨主席鄭麗文，30.3%滿意、49.1%不滿意。

由於中聯毒油案發生地在台中，民調顯示30.5%民眾認為中央要負最大責任，但有38.8%認為地方要負責任；33.1%對台中市政府處理毒油事件滿意，但有51.1%不滿。另外，本次民調的政黨支持度，民進黨有31.3%、國民黨26.6%、民眾黨9.7%與時代力量3.5%。

何欣純急起直追

陳致中認為，之前何欣純與江啟臣的差距大多在10%以上，如今的民調顯示何欣純有急起直追的趨勢。未出席發布會的台師大公領系教授曾冠球以書面意見分析，台中民眾對中央政府、藍綠政黨高層滿意度都不高，地方參選人要適度平衡黨性與個人性。

「地方若持續將責任丟包給中央，民眾不見得會買單！」曾冠球分析，盧秀燕的滿意度很高，但民眾對毒油事件台中市府的處理態度滿意度低，綠營可作為監督市政的戰場，藍營則須調整市政防禦戰術與危機處理機制，避免食安議題持續擴散，並侵蝕藍營執政紅利。

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