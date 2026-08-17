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民調／何欣純支持度僅落後江啟臣6.7％ 陳致中：毒油案對藍營有傷

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
凱達格蘭基金會 新台灣國策智庫上午舉行「2026六都市長爭霸戰：台中市長參選人民調發佈記者會」，執行長陳致中（中）主持，並由李永騰教授（右）及陳俐甫教授（左）出席評論。記者曾吉松／攝影
凱達格蘭基金會 新台灣國策智庫上午舉行「2026六都市長爭霸戰：台中市長參選人民調發佈記者會」，執行長陳致中（中）主持，並由李永騰教授（右）及陳俐甫教授（左）出席評論。記者曾吉松／攝影

新台灣國策智庫發表台中市長選舉最新民調，國民黨參選人江啟臣以42.8%支持度，領先民進黨參選人何欣純36.1%，差距6.7個百分點，21.1%無明確意見。凱達格蘭基金會執行長陳致中說，兩人差距縮小，顯示毒油案對藍營在台中選情有傷。

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針對油品查驗責任歸屬，30.5%民眾認為中央要負最大責任， 38.8%認為地方責任， 17.7%兩邊都有責任；對於台中市府處理毒油事件的表現，33.1%滿意，51.1%不滿意，15.8%無明確意見；現任台中市長盧秀燕施政表現，仍有53.9%滿意，36.5%不滿意，9.6%無明確意見。

陳致中指出，從民調趨勢來看，何欣純支持度向上，江啟臣防守要加把勁，有半數以上民眾對盧秀燕處理毒油事件不滿，顯示毒油案對藍營中市選情有傷；新北市長侯友宜72.4％滿意度，比盧秀燕54％高出許多，現任市長政治紅利，在新北加持效益可能高過台中。

根據民調，針對台中市長參選人知悉度，江啟臣42.2%，何欣純34.4%，51.9%無明確意見；看好度部分，江啟臣48.2%，何欣純23.6%，28.2%無明確意見；欣賞度方面，40.0%民眾欣賞何欣純，21.8%不欣賞，38.2%無明確意見；46.8%欣賞江啟臣，25.2%不欣賞，28.0%無明確意見。

對於江啟臣在立法院副院長任內表現，45.5%民眾滿意，26.6%不滿意，27.9%無明確意見；對於何欣純在立委任內表現，43.3%民眾滿意，19.7%不滿意，37%無明確意見。

台灣世代青年交流協會理事長陳俐甫說，何欣純與江啟臣都是立委，無法判斷誰做得好壞，民調差距主要來自聲量之差，江啟臣身為立法院副院長，聲量較高；民調顯示民進黨基本盤認為何可能不會當選，但何欣純支持度高於其當選的可能，代表有努力空間。

空中大學公共行政學系教授李永騰表示，民進黨與國民黨不滿意度高於滿意度，江啟臣過去曾提出以中華民國憲法為基礎的九二共識，走中華民國派，稍微降低不利因素。盧秀燕有過半執政滿意度，是江啟臣的正面遺產，毒油事件讓加分效果打折扣。民調顯示民眾認為中央、地方對毒油事件都有責任，任一方甩鍋都得不到中間選民認同，未來選舉關鍵，仍在於候選人如何透過政策論述，爭取中間選民認同。

這次調查時間為8月11日至13日，對象為戶籍台中市，年滿20歲民眾，以母體清冊為中華電信市內號碼簿抽出號碼，再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法調查，完成1159份有效樣本，95%信心水準，抽樣誤差為正負2.88個百分點。

台中市長最新選情預估。圖／新台灣國策智庫提供
台中市長最新選情預估。圖／新台灣國策智庫提供

江啟臣 何欣純 藍營 2026九合一選舉 台中市選舉

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