新北勞工宅遭中央否決蘇巧慧稱可努力 李四川：那就督促內政部

新北市府推動「企業勞工住宅」政策，規畫放寬乙種工業區土地使用限制，鼓勵企業興建「只租不售」的勞工宅，供員工及眷屬居住，但修法送中央審議後遭否決。民進黨新北市長參選人蘇巧慧認為，勞工宅是「可以努力的方向」。國民黨新北市長參選人李四川今回應，蘇巧慧目前仍是立委，既然贊成這項政策，就應該在中央、內政部全力督促，讓好的政策能夠通過。

針對勞工宅政策，蘇巧慧競選辦公室昨表示，蘇巧慧認為新北市府提出的勞工宅概念「是可以努力的方向」，支持中央與地方共同就法規限制及防弊措施努力，在兼顧產業發展與居住需求的情況下尋求可行方案。

李四川今天出席勞工政策記者會受訪時被問及此事指出，蘇巧慧現在還是立委，她如果贊成這樣的政策，應該要在中央、在內政部全力去督促，「讓這一個好的政策能夠通過。」