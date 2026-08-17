昨喊話交棒李四川 侯友宜再度強調：全力支持會做事的李四川

新北市長侯友宜昨天與李四川同台，希望將新北後續建設交棒給會做事的李四川。侯友宜今天上午被問及幫李四川站台是否已啟動輔選，侯友宜表示會做事、能做事尤其可以做出成果才是市民之福，侯並表示全力支持及期待李四川能夠順利接棒完成。

侯友宜今天上午至板橋動物之家出席全國首座幸福喵樂宅啟用典禮，媒體詢問侯友宜昨天幫李四川站台，是否代表假日已啟動輔選模式？侯友宜表示，自己常常有機會跟李同台，也強調會全力支持李四川，期待他能夠順利接棒完成。

被問及昨天曾說選舉要選認真做事的人，是否是跟大家推薦李四川是一個做實事的人？侯友宜指出，會做事、能做事，尤其可以做出成果，是我們市民最大的一個期待，也是市民之福。李四川很會做事，希望能夠順利接棒。

另外關於新北市府鼓勵企業興建只租不售的企業勞工宅，但修正草案被內政部否決，會不會覺得中央社宅政策轉彎卡地方政策？侯友宜表示，勞工、企業、產業都非常需要勞工宅來作為照顧勞工的一環，新北市已經提出勞工宅的政策送到中央，期待中央整個配套包括修法都能夠到位，新北市會持續的溝通希望勞工宅能夠落實。

新北市長侯友宜今再度表示，全力支持會做事的李四川。記者黃子騰／攝影