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影／江啟臣宣布銀髮政策 若當選將新設「長照處」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今天在豐原區辦「時刻照顧，實在安心」銀髮政策發布記者會。記者游振昇／攝影
國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今天在豐原區辦「時刻照顧，實在安心」銀髮政策發布記者會。記者游振昇／攝影

國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今天在豐原區辦「時刻照顧，實在安心」銀髮政策發布記者會，他提出銀髮十大政策，包括導入AI和實體AI，強化銀髮職場續航力；升級敬老愛心卡，用得完更好用；補助接種帶狀皰疹疫苗；衛生局下新設「長照處」。

2026九合一選舉

今天記者會，江啟臣競選團隊副主任委員暨立委王育敏、台中市議員吳瓊華、陳本添、邱愛珊和台中市議員參選人連佳振參加。

江啟臣表示，台灣面臨少子化和高齡化問題，影響城市發展，今天針對超高齡社會來臨，台中市政府如何因應挑戰而提出銀髮政策，他說7年前台灣進入高齡社會，2025年台灣進入超高齡社會，65歲以上老人占人口20%，台中65歲以上占人口17.9%，長輩的照顧要做得更好。

他舉例，偏遠地區提供長照車，因為台中市幅員廣大，不只是和平區的原民區，還有很多地方地處偏遠，或者在海邊，距離長照機構遠，所以會透過長照車服務。

他也提出衛生所再升級，智慧化，會打造智慧衛生所，衛生所將來可以提供遠距會診，可以類似提供數位的健康檢查，長者們可以就近在衛生所享受一些便利的服務，透過數位的方式來提供。

江啟臣今天提出的銀髮十大政策：

一、導入AI和實體AI 強化銀髮職場續航力。

二、升級敬老愛心卡 用得完更好用。

三、補助接種帶狀皰疹疫苗。

四、衛生局下新設「長照處」，整合所有長照窗口，長照跨及很多單位，事權可統一，窗口一致。

五、打造智慧衛生所。

六、打造豐原中興健康園區。

七、銀髮住宅plus，AI主動監測居家更安心。

八、從樹下到樓下，發展社區特色長照C據點。

九、推動全齡專班與好肌力計畫，圓夢更健康。

十、打造「原民行動長照車」與特色文健站。

國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今天在豐原區辦「時刻照顧，實在安心」銀髮政策發布記者會。記者游振昇／攝影
國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今天在豐原區辦「時刻照顧，實在安心」銀髮政策發布記者會。記者游振昇／攝影

國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今天在豐原區辦「時刻照顧，實在安心」銀髮政策發布記者會。記者游振昇／攝影
國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今天在豐原區辦「時刻照顧，實在安心」銀髮政策發布記者會。記者游振昇／攝影

國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今天在豐原區辦「時刻照顧，實在安心」銀髮政策發布記者會。記者游振昇／攝影
國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今天在豐原區辦「時刻照顧，實在安心」銀髮政策發布記者會。記者游振昇／攝影

國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今天在豐原區辦「時刻照顧，實在安心」銀髮政策發布記者會。記者游振昇／攝影
國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今天在豐原區辦「時刻照顧，實在安心」銀髮政策發布記者會。記者游振昇／攝影

江啟臣 長照 衛生局 2026九合一選舉 台中市選舉 銀髮族 高齡族群

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