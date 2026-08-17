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彰化選情緊張 卓伯源點名鄭麗文：若選輸應勇敢辭黨主席

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
彰化縣前縣長卓伯源。聯合報系資料照
彰化縣前縣長卓伯源。聯合報系資料照

國民黨彰化縣長選情陷整合危機，彰化縣前縣長卓伯源在「BRO源講堂」影片說，若彰化敗選，國民黨主席鄭麗文應該勇敢負責辭職下台；卓伯源對國民黨縣長參選人魏平政喊話，只要在8月底登記前，提出一個大家可以接受的方案，願意接受黨內同志的挑戰，這一局就成功了。

2026九合一選舉

彰化縣長王惠美接連缺席輔選活動，反而與賴清德總統、行政院長卓榮泰一同參加活動，引發熱議，國民黨要力守彰化縣，壓力不小。

卓伯源表示，當初黨中央排除三位爭取彰化縣長提名的地方菁英，於法、理、情皆不合。三人都有民意基礎，也有豐富政治經驗，拚提名也認真那麼久了，十年寒窗無人問，一日錄取變別人，自我調侃是彰化三傻，拚初選拚到最後，黨中央卻徵召一位沒有民意基礎的人，未來如果不改變，將會在彰化和台灣民主政治史，寫下不堪的一頁。

卓伯源說，黨中央若一意孤行、為貫徹個人意志讓彰化敗選，基於責任政治的基礎，鄭麗文應該勇敢負責辭職下台。選舉是千變萬化的，現在贏，將來也不一定會贏；但按照現在的局勢往下走，彰化很危險。國民黨應該要找到一個可行，翻轉，能突破的方法，大家一起來努力。

卓伯源表示，魏平政過去因沒有民意基礎被指定參選，受到基層的質疑和公平的反對。若要彌補這個質疑，讓公平得到彰顯，魏平政應該勇敢跳出來說，願意接受所有黨內同志的挑戰，他只要願意接受挑戰，這一局就成功了。

卓伯源 鄭麗文 彰化 2026九合一選舉 彰化縣選舉 王惠美 魏平政

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