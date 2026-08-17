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影／辭嘉義縣黨部主委幫江啟臣 王育敏：地方選情不會影響

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
下屆國民黨台中市長參選人江啟臣，今天在豐原區辦銀髮政策發布記者會，他的競選團隊副主任委員暨立委王育敏也參加。記者游振昇／攝影
下屆國民黨台中市長參選人江啟臣，今天在豐原區辦銀髮政策發布記者會，他的競選團隊副主任委員暨立委王育敏也參加。記者游振昇／攝影

立委王育敏日前請辭兼國民黨嘉義縣黨部主委獲准，地方藍營質疑陣前換將之舉。王育敏今天在江啟臣的記者會中表示，江啟臣借將，黨部思考後，有找到地方黨部主委可以兼任，地方選情不會影響；江啟臣說，他和黨中央討論過此事，尊重黨中央的安排和決定。

2026九合一選舉

國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今天在豐原區辦「時刻照顧，實在安心」銀髮政策發布記者會，競選團隊副主任委員暨立委王育敏、台中市議員吳瓊華、陳本添、邱愛珊和台中市議員參選人連佳振參加。

王育敏被記者問到辭去嘉義黨部主委一事，她表示江啟臣借將，黨部思考後，有找到地方黨部主委可以兼任，被問此舉地方選情是否會受影響？她說在地都有議員幫忙，這次在野大聯盟，有派系支援，中央黨部和地方黨部都有安排，沒有問題。

江啟臣表示，王育敏委員表現非常好，也擔任過台中市副市長，她在立法院是好同事、好戰友。他這次要競選市長，王育敏非常想要幫忙、也很樂意幫忙。因為嘉義縣部分，現在各方面人選也都底定，他也跟黨中央討論過，黨中央說考慮嘉義整個提名還有布局，所以一切的決定，也都是在黨中央通盤考量下，王育敏同意能來接任他的副主委，這部分完全尊重黨中央的安排和決定。

下屆國民黨台中市長參選人江啟臣，今天在豐原區辦銀髮政策發布記者會。記者游振昇／攝影
下屆國民黨台中市長參選人江啟臣，今天在豐原區辦銀髮政策發布記者會。記者游振昇／攝影

江啟臣 王育敏 嘉義 2026九合一選舉 台中市選舉

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