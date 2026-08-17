林佳龍力挺蘇巧慧 盼新北市成為台灣走向世界的重要城市

外交部長林佳龍昨（16）日在社群平台發布與新北市長候選人蘇巧慧會面的照片，從四年前共同參與新北市長選舉的經驗，談到新北未來的城市發展。林佳龍表示，四年前提出的「首都通交通月票」如今已成為民眾熟悉的TPASS，展望未來，除了持續推動建設，也盼新北市能成為台灣走向世界的重要城市，他並肯定蘇巧慧兼具中央地方協調及政策執行經驗，「是新北下一個階段最需要的能力，也是新北需要的新市長」。

林佳龍表示，四年前他參選新北市長時，蘇巧慧擔任競選團隊文宣群召集人，兩人當時共同為新北未來提出許多政策構想，其中包括林佳龍與台北、基隆及桃園市長候選人共同提出1,200元「首都通交通月票」。如今，這項政見已發展成民眾熟悉的「TPASS」，涵蓋捷運、輕軌、台鐵、公車、客運及YouBike等多元交通工具，也讓當年提出的政見成為許多民眾日常生活的一部分。

林佳龍指出，城市的進步從來不是一個人的功勞，而是一棒接一棒的累積與團隊合作。「四年前提出的構想，今天可能已經成為市民生活的一部分；而今天提出的願景，也可能決定新北下一個十年的樣貌。」林佳龍說，他所認識的蘇巧慧，是一位「溫暖、創新、會做事」的人，不僅了解如何在中央與地方之間協調資源，更知道如何推動政策落實。「我相信，這正是新北下一個階段最需要的能力，也是新北需要的新市長。」

林佳龍表示，蘇巧慧在立委任內16度獲得「優秀立委」評鑑肯定，不只在國會有成績，也長期協助新北爭取中央資源，包括三鶯線、樹林線等捷運建設、鳳鳴火車站提前10年通車，以及爭取百億癌症新藥、推動長照，到育兒津貼翻倍、淡江大橋等攸關新北市民生活的政策與建設，蘇巧慧都扮演重要推手。

林佳龍也提到，除了在國會打拚，蘇巧慧另一個廣為人知的身分是「水獺媽媽」，透過Podcast《水獺媽媽巧巧話》以故事陪伴許多孩子成長。林佳龍笑說，自己身邊有小孩的幕僚也常分享，家中的孩子很喜歡聽「水獺媽媽」講故事、學台語。

「期待新北能成為台灣走向世界的重要城市」林佳龍表示，自己目前擔任外交部長，更深刻體會到，一座城市的競爭力不只來自交通建設，也來自與世界連結的能力。新北是台灣人口最多的城市，也是重要的產業、交通與文化城市，未來除了與台北、桃園、基隆形成更緊密的首都圈合作，更要走向世界，透過城市外交深化國際交流，在智慧城市、科技、文化、觀光、青年及產業等領域，和國際城市互相學習、彼此合作。

林佳龍也回憶，四年前前行政院長蘇貞昌第一次陪同他跑新北行程時，就是到板橋品嘗知名小吃「油庫口麵線」，並分享多年從台北縣長到行政院長累積的城市治理經驗。林佳龍表示，自己在擔任交通部長期間，推動環狀捷運路網、停車場興建及淡江大橋等新北重要建設，都少不了蘇貞昌對新北懷抱深厚情感、一路推動建設的足跡。此次與蘇巧慧交流，林佳龍也特別準備油庫口麵線和香腸，笑說「一口麵線、一口香腸」，吃的是新北的味道，也是對這座城市的情感與願景。

林佳龍最後表示，他始終相信城市的進步、改革與發展是一場無止盡的接力賽，從區域發展、交通建設、財政、社福，到首都圈治理、城市外交及國際化，都值得透過每一次選舉，讓市民一起思考、討論，提出更好的願景。「新時代，需要新市長。新的新北市，更需要新的速度、新的想像，以及真正能把事情做成的人。」林佳龍說，相信蘇巧慧能讓新北更溫暖、更創新、更進步，也能讓新北更國際、更有競爭力，帶著新北市再往前一步、再快一點。