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陪同莊競程走訪新竹 林佳龍：讓世界看見科技城之外的新竹魅力

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍昨（16）日應新竹市長候選人莊競程邀請走訪新竹，從清大創新育成中心「享印學堂」一路到南寮漁港，與青年、地方夥伴交流新竹城市發展。林佳龍表示，新竹是一座年輕、高科技又富有文化的城市，當半導體成為台灣的代名詞，新竹也將引領台灣走向世界，這樣的城市，值得一位有國際視野、有專業、更有執行力的新市長。

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林佳龍表示，他與莊競程相識多年，莊競程從台大博士、陽明交大教師，到投入政治擔任立法委員、行政院中部聯合服務中心執行長，再到林佳龍創立的台灣智庫擔任執行長，從學界、政界到智庫的每一段歷練，都讓他更理解政策如何從理念逐步實踐。

林佳龍指出，新竹是一座年輕的城市，「城市的未來，就要從青年、從孩子開始」。此次與孩子一起手作盆栽，也聽取創業青年分享他們的期待。林佳龍認為，鼓勵青年創業，不只是幫助青年實現夢想，也是在為一座城市培養下一個未來。

林佳龍表示，過去他在台中市長任內曾推動「摘星計畫」，透過活化舊空間、提供資源，讓青年創業與地方發展彼此帶動；他也很樂意將這些經驗與莊競程分享，一起思考在科技產業之外，如何讓更多年輕人在新竹找到舞台、實現夢想。

林佳龍指出，隨後兩人前往南寮漁港騎協力車，沿途看見魚販招呼客人、親子迎著海風放風箏，以及嶄新的波光市集、竹風魚市所帶來的不同風貌。他也與莊競程分享過去推動「海線雙星」的經驗，認為新竹有不輸高美濕地的香山濕地，也有媲美梧棲漁港的南寮漁港，從海岸美景、生態到美食，「各種條件都已具備，潛力無窮」。若能進一步串連交通、觀光與地方經濟，從南寮到香山形成一條濱海觀光廊帶，就能讓更多人看見科技城之外的新竹。

林佳龍表示，竹科為新竹帶來產業，「但城市的發展，終究要回到人的生活」。未來的新竹可以是科技城，也可以是一座對青年創業更友善、讓孩子安心成長，也吸引國際旅客停下腳步的城市；要實現這些願景，需要一位有遠見、有魄力、有執行力的市長。

林佳龍指出，此行也看到許多民進黨市議員、參選人及地方夥伴到場。他表示，這份團結讓大家更有信心，未來莊競程擔任市長後不會是一個人，他的背後有產官學界的專業，也有深入地方、傾聽市民的力量。林佳龍也說，莊競程自己也是孩子的爸爸，了解父母對下一代的期待，也知道一座城市真正的進步，就是要讓青年看見未來、讓孩子安心成長、讓每一個家庭都能在這裡幸福生活。

「世界已經看見新竹的科技實力，下一步，我們要讓世界看見新竹的魅力。」林佳龍最後表示，相信莊競程具備專業、國際視野及執行力，也已經做好準備，「讓世界看見新竹，莊競程準備好了！」

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