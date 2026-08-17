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退民眾黨參選中市議員....今成立競選總部 楊寶楨：歡迎大家坐坐
距離年底選舉只剩下3個多月，新竹市政府前發言人楊寶楨未獲民眾黨提名，最終退黨、以無黨籍參選台中市東南區市議員，競選服務處今天正式啟用，地址選在南區國光里，她也歡迎大家之後有空來坐坐、聊天。
2026九合一選舉
楊寶楨未獲民眾黨提名，最終退黨參選。楊寶楨擁有頗高的網路聲量與大眾知名度，在缺乏政黨奧援的情況下，她勤跑地方與活動，展現其參選決心。
楊寶楨在臉書宣布，省去繁文縟節，競選服務處今天啟用，歡迎大家之後有空來坐坐、聊聊天，拿文宣小物。很多支持者在她的臉書說「加油」、「會常去坐坐」、「祝你選擇新的路線一帆風順」，給了楊很大的鼓舞。
2026台中市東南區下屆市議員從5席減為4席，藍營提名保守，以「現任優先」為策略，僅提名現任議員李中與林霈涵，盼讓兩席穩健過關；綠營維持上屆提名三席，除了現任議員鄭功進、陳雅惠爭取連任外，另推出前議員何敏誠之女何翊綾出戰；另藍白各有退黨參戰者，目前「八搶四」，選情詭譎。
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