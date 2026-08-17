蔣萬安宜蘭遲到爆「內湖塞車」攻防 陳冠安問沈伯洋：立委該管吧

北市長蔣萬安上周六到宜蘭輔選，因「沒想到周六早上這麼塞」遲到40分鐘，民進黨北市長參選人沈伯洋酸蔣，對內湖人來說，塞車塞了十年是塞掉人生。國民黨港湖參選人陳冠安問沈，「去宜蘭塞車，正是你立委該管的國政問題吧！」

陳冠安說，蔣萬安去宜蘭因在雪隧塞車從而遲到，沈伯洋批評塞車是交通問題，交通問題是市政問題，然後又談到內湖塞車，稱塞車塞掉大家的人生，照顧大家最重要的就是市政府，就是政治工作者的責任。陳說，「沈伯洋真的一說話，就草包原形畢露，因交通問題，不一定都是市政問題。」

陳冠安問，沈伯洋是這輩子沒走雪隧去過宜蘭嗎？就算沒去過宜蘭，也該知道雪隧是國道，知道是國道，就算不是立委，也總要知道國道歸交通部高公局管吧？

「連雪隧交通是交通部管的都不知道，還硬要扯市政問題來胡說八道。」陳說，以前，當地方首長的陳菊示範了不管三七二十一，中央八成責任；現在沈伯洋要選地方首長，已經升級連國道塞車，都變成地方要負八成責任嗎？

他說，沈伯洋告訴大家，內湖塞車問題要用社宅來解決，結果當賴清德總統大砍台北近萬戶社宅時，沈卻一聲不吭，在政見發表會時更不敢再談科技宅。

陳批評說，按沈伯洋的批評邏輯，砍社宅的賴清德，不就是毀掉大家人生的最大元凶，而黑熊院長正是幫凶！所以從中央八成到地方八成，邏輯很簡單，就是千錯萬錯都不是民進黨的錯，「你的市長，根本只想當黨的市長」。